Røde venner til Mette F: Åben skoler på mandag

Allerede på mandag er det tid til at sende alle børn og unge i skole igen.

Det siger regeringens støtteparti SF, som på baggrund af lave smittetal og mistrivsel efterlyser 'en plan' fra statsminister Mette Frederiksen (S).

- Allerede på mandag mener vi, at efterskolerne, højskolerne og folkeskoleeleverne skal af sted igen på en sikker måde med forskudt fremmøde, siger SF's gruppeformand Jacob Mark, som efter påske vil have ungdomsuddannelserne med.

- Flere og flere børn og unge mistrives med den lange nedlukning, og nu er det på tide at give dem en mere normal hverdag tilbage sammen med vennerne, fortæller han.

SF henviser til, at 37 procent flere børn og unge bliver henvist til angstrelateret behandling på grund af corona.

Et gunstigt scenarie

Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum skriver mandag aften på Twitter, at smitten følger et mere gunstigt scenarium end det, der blev lagt til grund for den lille genåbning i februar.

SSI's modeller med genåbningen for de mindste elever og for større elever i visse regioner estimerede 870 indlagte midt i april.

Men lige nu er der ikke kurs mod de 870 indlagte, skriver Henrik Ullum på Twitter.

Radikale presser også på

Og det får SF til at sætte skolernes genåbning allerede på mandag.

- Vi kan se, at smittetallene stadig er lave på trods af de sidste åbninger, og det har ikke ændret meget, at vi åbnede for de små skoleklasser, siger Jacob Mark.

Tirsdag mødes de radikales politiske leder Sofie Carsten Nielsen (R) med statsminister Mette Frederiksen (S) for at diskutere emnet.

- Vi er dybt optaget af vores børn og unge. De har det rigtig svært. Det er både trivselsmæssigt, socialt og fagligt. Mange har nærmest mistet et helt år af ungdommen, siger Sofie Carsten Nielsen.

Afgangseleverne i folkeskolen skal tilbage i klasserne fra 15. marts, mener de radikale - med undtagelse af områder med meget høj smitte.

Også børnene i 5. til 8. klasse skal have lov at møde op i skolerne. Hvis ikke 15. marts, så hurtigst muligt derefter.

- Vi bør tænke mere fleksibelt og i muligheder, siger Sofie Carsten Nielsen og nævner udendørs undervisning som noget, der bør udbredes, når resten af skoleeleverne vender tilbage.

24. februar lød det fra Mette Frederiksen om udsigt til genåbning: Vi taler ikke om evigheder

'Svær balance'

Regeringen lagde sidst i februar op til, at større elever i hele landet kan vende tilbage i skole den 15. marts, hvis ikke smitten løb løbsk.

Efter udmeldingen fra Henrik Ullum kan Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, ikke se nogle argumenter imod.

- Det får mig til at slutte, at nu må vi se at få sat gang i genåbningen. For os handler det om at få alle børn tilbage i skole, åbnet efterskoler og højskoler, og så de liberale erhverv, siger han.

Der foregår lige nu politiske forhandlinger om en langsigtet genåbning. Det, statsminister Mette Frederiksen på sit seneste pressemøde kaldte 'uhyre svær balance' .

Eleverne op til 4. klasse har været i skole siden midten af februar.