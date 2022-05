Rødglødende Pia: - Helt grotesk!

Pia Kjærsgaard (DF) er godt, gammeldags gal i skralden. Rødglødende.

Årsagen er de radikales Samira Nawa, der søndag aften sendte et tweet ud, hvor hun mente, at Pia Kjærsgaards syn på tørklæder kan sammenlignes med Taliban, der blandt andet tvinger studieværter til at bære tørklæde.

Og det har gjort Pia Kjærsgaard forfærdet over sammenligningen. Mildest talt.

- Hun har ikke tænkt på noget som helst, hende der Samira. Det er jo helt grotesk, at hun kan skrive sådan noget, og jeg kan også se, at hun får så mange tæsk. Det er virkelig også fortjent. Sådan gør man bare ikke. Hun har fuldstændig misforstået situationen. Vi sidder her som lovgivere, og så kan jeg da godt have et forbehold og tænke: Hvordan er det egentlig, hun lovgiver, når hun har sådan nogle tanker.

- Det er så langt ude, at jeg næsten ikke har ord for det. Det er jo grusomt, hvad der foregår i Afghanistan, og hvordan kvinder bliver undertrykt. Selv kvinder, der sidder som nyhedsoplæsere, der skal dækkes fuldstændig til. Og man må ingenting i forhold til de mandlige overhoveder. Det er det stik modsatte, som jeg i virkeligheden ønsker, siger Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet.

Samira Nawas tweet blev skrevet på baggrund af et andet tweet fra Pia Kjærsgaard, hvor hun skrev 'lyder rigtig godt. Så mangler vi bare, Amina dropper tørklædet' til en Berlingske-artikel om Amina, der drømte om at være ingeniør og have hus i Nordsjælland.

Pia Kjærsgaard er stiktosset over sin Christiansborg-kollegas tweet.

Stik modsat

- Ifølge Samira handler om om begrænsning af kvinders frihed. Har hun ikke en pointe?

- Der er ingen frihed for kvinder i Afghanistan overhovedet. Det er det værste regime. Man bliver mishandlet, hvis man ikke følger Talibans love.

- I Danmark er kvinde frie, og man skal ikke finde sig i, at man skal have tørklæde på, fordi der er mænd, der måske kan forløbe sig på en. Det er jo i virkeligheden det, der er meningen med tørklædet, så det er stik modsat. Det peger totalt i hver sin retning, siger Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet.

Ifølge Pia Kjærsgaard mener hun kun, at det skal være forbudt at have tørklæder på i det offentlige. Hvad folk gør hjemme hos sig selv, må folk selv om.



Det samme

Ekstra Bladet har også talt med Samira Nawa, der fortæller, at hun udelukkende sammenligner det at tvinge nogen til at gøre noget og det at forbyde nogen at gøre noget.

- Det handler jo om at begrænse friheden for kvinders påklædning, og det mener jeg ikke, at man skal bruge sin magt til.

- Men der er vel en ret stor forskel på Pia Kjærsgaard og Taliban?

- Der er en kæmpe forskel på Taliban og Pia Kjærsgaard. Men i forhold til, om man vil kontrollere og have en holdning til, om de skal af med deres tørklæde, så synes jeg altså, at den tvang er det samme. Det er det, jeg skriver på Twitter.

- Synes du ikke, at der er en forskel på forbud og tvang?

- Nej, hvis vi ender med at have en lovgivning, hvor der ender med at være en straf og en bøde, så er det jo en form for tvang, siger Samira Nawa til Ekstra Bladet.

