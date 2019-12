Rødovre-direktør i tvivl: Tjekker Mercedes-borgmester

Erik Nielsens private p-plads lige over for rødstensvillaen, hvor han bor, er på kommunalt område. Derfor er alt fryd og gammen, mener kommunaldirektøren i Rødovre, der dog alligevel søger ministeriets blå stempel

Kør videre, Erik.

Men først skal vi lige være sikre på juraen.

Rødovres kommunaldirektør, Anders Agger, forsøger i et matilsvar at kaste is på sagen om borgmester Erik Nielsens skatteyderbetalt Mercedes 350 GLC Hybrid, der blandt andet fragter ham de 850 meter mellem hjemmet og rådhuset.

Den øverste embedsmand fastholder, at socialdemokratiens kørsel ikke er mellem hjemmet og rådhuset, fordi ladstanderen og den private p-plads med nummerpladeskilt er placeret på kommunalt område på en p-plads tilhørende det kommunale plejehjem Engskrænten.

På den anden side af villavejen holder en Mercedes 350 GLC Hybrid og venter. Foto: Anthon Unger

At p-pladsen ligger lige over for borgmesterens hjem i en afstand af 50 meter tillægges ingen betydning i hans mail.

'Der er ikke tale om kørsel mellem hjem og arbejde. Repræsentationsbilen parkeres på det kommunale areal ved Plejecenter Engskrænten, hvor der er opsat en ladestander,' skriver Vestegns-kommunens øverste embedsmand, og tilføjer:

'Rødovre Kommune (kan, red.) stå inde for ordningen juridisk.'

Kommunaldirektøren er dog ikke mere sikker i sin sag, end han agter at spørge Social- og Indenrigsministeriet, hvorvidt kommunens finte holder vand.

'Ekstra Bladet rejser på baggrund af en generel udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet tvivl om den konkrete anvendelse af en tjenestebil til borgmesteren i Rødovre Kommune. Det er Rødovre Kommunes opfattelse, at de gældende regler om mulighed for at stille tjenestebil til rådighed for borgmesteren er overholdt. Rødovre Kommune accepterer ikke, at der kan rejses tvivl om ordningen og vil derfor rette henvendelse til ministeriet med henblik på en vurdering af den konkrete praksis,' skriver Anders Agger.

Over for Ekstra Bladet har borgmester Erik Nielsen fortalt, at han bestemt ikke er den eneste, som bruger bilen.

Kommunen kan dog ikke dokumentere denne påstand, da der ifølge kommunaldirektøren ikke føres kørebog over bilens kørselshistorik, siger kommunaldirektøren.

Borgmesterens har også forklaret, at han ikke er den eneste, som har nøgle til bilen. Ifølge kommunen er dette sandt.

'Teknisk Forvaltning og Betjentstuen på rådhuset har en nøgle,' skriver Anders Agger.

Føler sig antastet

Borgmester Erik Nielsen afviser at stille op til interview med Ekstra Bladet om sagen.

'På baggrund af jeres fremfærd i går (tirsdag, red.) morges, hvor I antastede borgmesteren på gaden uden forudgående aftale eller information, ønsker han ikke at tale med jer,' skriver kommunens pressemedarbejder i en mail.

Tirsdag morgen kørte Erik Nielsen fra sit hjem til rådhuset, men Ekstra Bladet så til. Dette forklarer Erik Nielsen på Facebook således:

' I dag (tirsdag, red.) tog jeg repræsentationsbilen, fordi jeg blandt andet skulle til et møde i Dansk Camping Union,' skriver han blandt andet.

Se Erik Nielsens opslag nederst.

