Rødt kaos: Frygter valg

De krigeriske tilstande i rød blok fik i går et nyt skud adrenalin.

Morten Østergaard (R) afkræver Mette Frederiksen en skriftlig lovning på, at hendes mulige kommende regering lever op til en række krav bl.a. på udlændingeområdet.

Kravet fik lynhurtigt adskillige socialdemokrater til at fare i flint på Twitter. Mens SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, kalder tilstanden i blokken for både rod og kaos.

– Det er voldsomt præget af kaos. De må sidde i blå blok og tænke; det skal nok gå, siger hun.

– Hvis vi ikke viser, at vi er et klart alternativt til blå blok og taler om dét, der binder os sammen, så er jeg ikke sikker på, vi kan vælte Lars Løkke, siger hun.

Hun frygter, at Lars Løkke Rasmussen udskriver valg og derved opnår maksimalt udbytte af uenigheden i oppositionen.

– Løkke siger, valget først kommer næste år. Tror du på den?

– Enhver statsminister har ikke lov til at lyve om noget som helst - andet end hvornår han udskriver valg.

– Hvis jeg var ham ville jeg være vanvittigt fristet af de her kaotiske tilstande til at benytte sig af lejligheden. Det håber jeg ikke, han gør, så vi kan nå at få samling, så vi kan vælte Løkke, lyder det fra Pia Olsen Dyhr.

Fokus på mig, mig mig

Om Morten Østergaards seneste opfindelse siger hun:

– Det er fokus på mig, mig, mig. Det handler om at partimaksimere for ens eget parti. Der er ingen partier i dansk politik, der har 90 mandater.

– Der er voldsomt rod. Vi har brug for at rydde lidt op.

Beskeden til Uffe Elbæk er ligeledes kras.

– Han gavner ikke klimakampen på den her planet, hvis ikke han samarbejder med andre. Det kræver faktisk 90 mandater.

– Hvad skal I gøre for at få ro på?

– Jeg tror ikke, man skal spise frokost eller aftensmad. Vi skal lave noget sammen. Vi kan starte med en vedtagelse i forbindelse med Folketingets åbning.

Ikke en leg

– Er du ikke bare for gammeldags og har misforstået moderne politik anno 2018?

– Jeg medgiver gerne, at jeg er en smule gammeldags. Som socialist at jeg gerne vælte en borgerlig regering i Danmark.

– Nu vil du gerne fremstille dig selv som den store forsoner, men du holder dig ikke selv tilbage?

– Jeg synes ikke, det her er en leg. Det er ikke vigtigt, hvem der gjorde tingene først. Det er ganske alvorligt. Det er ikke mindst alvorligt for de mennesker, som den her regerings politik går ud over. Derfor siger jeg: Kan vi ikke godt komme i gang venner.

Den radikale top under dagens sommergruppemøde-pressemøde. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix