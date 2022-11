Rødt rivegilde efter jammervalg

Enhedslistens dårlige valg får det nu til at syde i den røde gryde.

Partiets tidligere politiske ordfører Pernille Skipper åbnede rivegildet søndag med et indlæg i Politiken. Et indlæg, hvori hun taler for at gennemføre det, hun kalder et 'moderniseringsprojekt 2.0' af det decimerede parti.

Skipper skriver blandt andet, at Enhedslisten er 'indrettet til et venstrefløjsparti i 1970'erne, hvor uendelige 'demokratiske' processer er vigtigere end at komme ud over rampen'.

Og det falder en anden af partiets mangeårige profiler, medlem af hovedbestyrelsen Per Clausen, for brystet.

Karakteristikken er simpelthen en parodi, siger han.

Falsk opfattelse

- Jeg ved jo ikke, præcis hvad det er for nogle 'uendelige demokratiske processer' Pernille taler om. Men hvis hun mener, at medlemmerne skal træffe færre beslutninger fremover, så er jeg uenig, siger Per Clausen til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Hun giver en beskrivelse af Enhedslistens indre liv, som efter min´mening er en parodi. Det kan kun medvirke til at skabe en falsk opfattelse af Enhedslisten, siger Per Clausen og fortsætter:

- Og nu har jeg jo - i modsætning til Pernille - været med i politiske venstrefløjspartier i 1970'erne. Og vi minder ikke ret meget om det.

Toppen tavs

Det var søndag ikke muligt for Ekstra Bladet at få slået et ord af partiets medlemmer af folketingsgruppen.

Og det vides derfor ikke, om folk som eksempelvis politisk ordfører Mai Villadsen eller Pelle Dragsted er enige med Pernille Skipper i behovet for et 'moderniseringsprojekt 2.0' eller ej.

Partiet henviser i stedet til et kort citat fra gruppeformand Peder Hvelplund, der til Politiken kalder 'alle gode indspark velkomne' - et citat, som end ikke de bedste kaffegrumstolkere kan få nogen dybere mening ud af.

'Gennemført skidt'

Per Clausen kalder valgresultatet for 'gennemført skidt':

- Pernille beskriver den seneste valgperiode som en entydig succes, hvor vi gik fra sejr til sejr. Og det er, mener jeg, nok en lidt ensidig beskrivelse.

Annonce:

- Vi har da opnået resultater, men de har stort set alle vist sig at være utilstrækkelige i forhold til de udfordringer, der var. Det har måske ikke været synligt nok for folk, hvad vi egentlig prøvede at opnå undervejs, siger han og når frem til sin konklusion:

- Hvis folk opfatter os som en lidt rødere udgave af SF eller Socialdemokratiet, så er der ikke nogen særlig grund til at stemme på os. Og det er jo en diskussion, vi med fordel kan have, siger han.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Pernille Skipper.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Er Søren Pape den rigtige leder for de konservative? Og har de en kronprins klar? Det spørger 'Ingen kommentarer' Rasmus Jarlov om i denne uges afsnit. Lyt med herunder eller i din podcast-app.