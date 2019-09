Rønn ser HELT rødt: Raser over 'feje' partifæller

Venstres grand old lady kaster sig frådende over sine partifæller efter Venstre-baglandets detronisering af Lars Løkke Rasmussen

Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse får med den tykke ende af fejekosten fra Venstres grand old lady, Birthe Rønn Hornbech.

Det sker, efter yppersteorganerne i Venstre i weekenden på historisk vis væltede Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg er rasende over, at de har væltet Lars. Jeg er rasende over måden, de har væltet ham på. Og jeg er lige så rasende over, at de er så uforudseende og feje, at de bare gemmer sig af vejen, så snart han er væk. Det, de får ud af, at de vil have et demokratisk parti, er, at de overlader det hele til folketingsgruppen, siger Birthe Rønn Hornbech til Politiken.

Birthe Rønn Hornbech. Foto: Jens Dresling

Ellemann: Jeg vil være formand

Birthe Rønn Hornbech har tidligere været en fremtrædende kritiker af Lars Løkke Rasmussen, men har i sagen om et formandsskifte ændret holdning og bakket op om Løkke.

Rønn er særligt forarget over organernes manglende talelyst efter de dramatiske begivenheder i Brejning.

- Hvor er modet henne hos dem nu? Der var nogen, der hele tiden stod frem og ville have væltet Lars, men nu er de gået i dækning. De kunne ikke engang udtale sig efter mødet. Vi kunne kun få at vide, at de var chokerede. Men de havde selv startet al balladen. Hvor er de ballademagere henne nu?«, spørger Birthe Rønn Hornbech i interviewet.

Rønn, der tidligere har langet kraftigt ud efter Inger Støjbergs udlændingeprofil, vil ikke forholde sig til, om Støjberg skal være næstformand, som Jakob Ellemann-Jensen har foreslået.