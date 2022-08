Rohde forlader Kristendemokraterne i Folketinget

Jens Rohde har meddelt Folketinget, at han fra dags dato ikke længere repræsenterer Kristendemokraterne (KD).

Det oplyser fungerende folketingsformand Karen Ellemann (V) ved et møde i Folketingssalen, og politikeren bekræfter.

- De har sommergruppemøde i weekenden, så det er bedre at få revet plastret af, siger Rohde.

Dermed er partiet, som er opstillingsberettiget, ikke længere repræsenteret i Folketinget.

Rohde har tidligere meddelt, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

Jens Rohde repræsenterede i mange år Venstre og siden Radikale Venstre, inden han i 2021 tilsluttede sig Kristendemokraterne.

- Det er ikke en smækken med døren. Det er, som vi hele tiden har aftalt det. Der er ikke flere forhandlinger. Man kan ikke nå at indgå flere forlig.

Annonce:

Den nu forhenværende KD-politiker lægger imidlertid ikke skjul på, at der var markante sammenstød mellem ham og partiet, når det kom til ikke mindst spørgsmålet om abort.

Der er mange abortmodstandere blandt partiets medlemmer, og Jens Rohde mener, at abort er en ukrænkelig rettighed.

I Folketinget stillede Rohde tidligere i år et beslutningsforlag om at gøre kvinders ret til abort til en 'ukrænkelig og umistelig internationalt anerkendt rettighed'. Det var ikke afstemt med partiet.

- Jeg har ikke noget at sige KD på. Det er velkendt, at der er områder, hvor vi står noget forskelligt. Det er ikke mindst på abort og homoseksuelles rettigheder.

- Der har vi ikke været specielt meget i sync. Men det er, som det er. Man kan ikke ændre det, der er i folks hjerte. Det var noget af det, jeg tog konsekvensen af i marts, siger Jens Rohde.

Samtidig mener han, at partiet har placeret sig forkert politisk.

Annonce:

- Jeg synes ikke, at det er vist, at man definerer sig som et midterparti og så bevidstløst peger på en blå statsminister. Det giver i sin substans ikke vanvittig meget mening, synes jeg. Og det er også en af de ting, jeg har haft det svært med, siger han.

Rohde fortæller, at han har andre planer med sit liv, men at det ikke er tid til at løfte sløret for disse.

Kristendemokraterne holder sommergruppemøde lørdag i Odense.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan her lød det, da Rohde blev præsenteret i Kristendemokraterne af Isabella Arendt. Ingen af dem er i partiet længere…: