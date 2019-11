Rohde i åben krig med Socialdemokraterne

Der er opstået åben splid mellem Socialdemokraterne og De Radikales EU-ordfører Jens Rohde, efter Ekstra Bladet i dag har afsløret, at Finansministeriet har regnet 5,8 milliarder kroner forkert i beregningen af udgiftsloftet til EU-budgettet.

Nok erkender Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabjerg Madsen over for Ekstra Bladet, at der er sket en regnefejl, men han holder fast i, at fejlen ikke har betydning.

- Det er en beklagelig og menneskelig fejl, der er sket i Finansministeriet. Det handler simpelthen om, at man har lagt en budgetlinje ind to gange, og dermed kommer den til at tælle med to gange, og der har man så fejlen, siger han.

Ifølge Jens Rohde er regnefejlen en af årsagerne til, at regeringen har besluttet at stemme imod EU's budget for 2020.

Det afkræfter Christian Rabjerg Madsen med henvisning til et notat af Finansministeriet, som slår fast, 'at fejlen ikke har betydning for, om loftet for EU’s budget 2020 er overholdt'.

- Det afgørende her er, at fejlen ikke har nogen betydning for regeringens vurdering af EU-budgettet, nemlig at det er for højt, hvilket er årsagen til, at vi stemte nej, siger ordføreren.

- Så det her med, at udgiftsloftet er overskredet, når fejlen regnes med, det passer ikke?

- Det er faktuelt forkert, at udgiftsloftet bliver overskredet i EU's budget som en konsekvens af regnefejlen.

- Det betyder imidlertid ikke, at den danske regering ikke mener, at udgiftsniveauet er for højt, og det er derfor, vi stemmer nej. Det er det højeste udgiftsniveau nogensinde, og det er vores vurdering, at EU bliver nødt til at prioritere i stedet for at sende en større regning til de europæiske skatteborgere, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Så uanset regnefejlen havde regeringen valgt at stemme imod budgettet?

- Ja, det ligger helt og aldeles fast. Der er en række årsager til, at udgiftsniveauet i EU er for højt. Vi synes særligt, at udgiftsniveauet til administration er for højt. Det er faktisk steget med 300 millioner fra 2019 til budgettet for 2020, på trods af at EU står til at blive et medlemsland mindre, siger han.

En kæmpe selvmodsigelse

Ifølge Jens Rohde (R) er Christian Rabjerg Madsen og Finansministeriets udlægning dog ikke rigtig.

- Det er jo en kæmpe selvmodsigelse. Det er simpelthen ikke rigtigt, og jeg ved godt, at det er noget, Finansministeriet prøver at fortælle ham, men sandheden er jo, at hvis man læser forhandlingsmandatet, så skriver regeringen, at man ikke anerkender Kommissionens hidtidige fortolkning af, at fleksibilitetsinstrumentet ikke tæller med i forhold til udgiftsloftet, siger han.

Han mener derfor, at der ikke bare er tale om en regnefejl, men at EU-udvalget er blevet vildledt.

- Finansministeriet må jo gøre op med sig selv, hvad Finansministeriet mener. Der står i forhandlingsmandatet, at regeringen lægger afgørende vægt på, at alle tal inklusiv fleksibilitetsinstrumentet tæller i forhold til udgiftsloftet. Så kan man jo ikke komme bagefter og sige, at det mente man ikke alligevel, siger Jens Rohde.

Bekymret

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, hæfter sig ikke ved regeringens beslutning om at stemme imod EU-budgettet. Han er bekymret for regnefejlen.

- Det (regnefejlen, red.) trækker igen et spor af dårlig information og misinformation fra Finansministeriet til Folketinget, og det synes jeg, er alvorligt. Det her er endnu et eksempel på, at vi ikke får de rigtige oplysninger som parlament, og derfor synes jeg sådan set også, at Finansministeren først og fremmest skylder en uforbeholden undskyldning og derudover også kommer til at forklare i Finansudvalget, hvordan det her kan opstå, siger han til Ekstra Bladet.

Han henviser til, at regeringen også i fremlæggelsen af finansloven gav Folketinget forkerte oplysninger.

Ifølge udlægningen fra Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, har fejlen dog ikke haft de store konsekvenser.

- Både Venstre og Radikale Venstre ønsker en forklaring på, hvordan fejlen kunne opstå. Venstre mener også, at finansministeren skylder en uforbeholden undskyldning. Kommer det?

- Det er en beklagelig og menneskelig fejl, der er sket, fordi der er lagt en ekstra budgetlinje ind, og det er meget beklageligt, at Finansministeriet laver den type fejl.

- Fejlen er blevet rettet, og fejlen har ikke nogen betydning for den politiske vurdering, regeringen har lagt ned over EU-budgettet, siger Christian Rabjerg Madsen.