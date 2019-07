Rohde i kødet på Mette F efter ansættelse af højrehånd: Et digebrud

De radikale går i kødet på Mette Frederiksen, efter hun har valgt at ansætte sin nærmeste politiske rådgiver og højrehånd, Martin Rossen, i en særlig stilling i Statsministeriet.

Fungerende politisk ordfører for de radikale og medlem af Folketingets Præsidium Jens Rohde vil have Mette Frederiksens udnævnelse af Martin Rossen til stabschef af et nyt sekretariat diskuteret i præsidiet, der er Folketingets mest magtfulde organ:

Spin-amok: Placerer uvalgt højrehånd i magtfulde regeringsudvalg

- Der er tale om et digebrud med den måde, man ansætter embedsmænd på i den danske stat. Vi har ikke tradition for at ansætte politiske embedsmænd i Danmark, siger Jens Rohde til Ekstra Bladet.

- Problemet lige nu er jo, at der er enormt mange spørgsmål, som står ubesvarede efter den pressemeddelelse, som blev sendt ud tidligere i dag fra Statsministeriet. Det her er ikke blevet drøftet med nogen af partierne.

- Hvad er problemet?

- Jamen spørgsmålet er jo: Har vi fået en vicestatsminister i Danmark, som ikke har underskrevet Grundloven og som nu sidder fast i Økonomi- og Koordinationsudvalget. En vicestatsminister, som ikke svarer under ministeransvarsloven. Og som skal have sekretariat under sig. Har han beføjelser over for departementschefer? Det er sindssygt vigtigt, at sådan noget bliver helt klarlagt, siger Jens Rohde.

Jens Rohde har nu bedt Folketingets nye formand, Henrik Dam Kristensen (S), om at få udarbejdet et papir på, hvordan reglerne er i dag.

- Vi vil se, hvordan det er i dag i ministerierne. Og udfra det drøfter vi så, om der skal foretages yderligere. Men jeg er da meget betænkelig ved, om vi er ved at bevæge os over i et amerikansk system med politiske embedsværk, siger Jens Rohde, der også undrer sig over, at Mette Frederiksen har brug for så mange rådgivere:

- Der kan være god ræson i, at man vil styrke den politiske ledelse i statsministeriet. Men man kan så bare smile af, at den regering, der har brugt en hel valgkamp på at sige, de vil skrotte dyrt betalte konsulenter, som sin første gerning hyrer danmarkshistoriens allerdyreste. Men lad det nu ligge, siger Jens Rohde.