Rohde revser Radikale: - Hvornår tager I jer selv alvorligt?

Næppe er stolen hos Radikale Venstre blevet kold, før Jens Rohde (KD) langer ud efter sit tidligere parti.

Det sker i et tweet torsdag morgen.

'Hvornår indtræffer så den dag, hvor RV tager sig selv alvorligt fremfor altid at udstikke advarsler til regeringen og udstille egen magtesløshed?' skriver Jens Rohde, der forlod Radikale Venstre i januar.

Årsagen er et brandfarligt interview, som den radikale leder Sofie Carsten Nielsen har givet til Berlingske, hvori hun beskriver regeringen som 'magtfuldkommen', 'præget af en ekstrem topstyring' og 'modvillig mod samarbejde'.

Her rasler hun også med sablen over for regeringen.

- Jeg kan ikke se for mig, at vi bare fortsætter på samme måde som i de seneste år – som støtteparti for en etpartiregering, der kører i den rille, den gør nu. Det er ikke langtidsholdbart, siger Sofie Carsten Nielsen i interviewet.

Men kritikken, mener Jens Rohde, altså udstiller Radikale Venstres egen magtesløshed.

Allerede da han forlod partiet, kaldte han radikales trusler i tiden op til sin afgang om at vælte regeringen for 'komiske'.

Samtidig mente han, at partiet havde bevæget sig ud i et 'ligegyldighedens ingenmandsland', fordi hverken den ene eller den anden fløj havde lyst til at 'røre RV med en ildtang', når det kom til et af partiets mærkesager: udlændingepolitikken.

