Rohde til SF-gruppeformand: 'Lille ven dog ... jeg fik en skalle der brækkede min næse'

Med afsæt i sin egen ungdom afviser det radikale medlem af Præsidiet, at problemer med vold og trusler skyldes indvandrerbaggrund. Da Jens Rohde var ung i 80'erne, stod de danske unge for balladen

'Men lille ven dog ... Jeg har fået nikket en skalle, der brækkede min næse.'

Sådan indleder Radikale Venstres næstformand i Folketinget, Jens Rohde (50), sine ungdomserindringer i en opsang på Facebook rettet mod SF's gruppeformand, Jacob Mark (28).

Det er faldet Rohde for brystet, at SF-profilen har påpeget, at der under opvæksten i Køge var problemer med aggressive unge af ikke-vestlig herkomst, hvilket blandt andet udløste både en kæberasler og trusler med baseball-bat.

Jens Rohdes pointe er, at der også i hans ungdom i 1980'erne uden for Viborg var vold, trusler og narkokriminalitet - men at det blev begået af folk af pæredansk etnisk herkomst.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Herefter hiver Jens Rohde betegnelserne 'kystbanesocialist' og 'nutidens børn' frem i sit svar til SF-gruppeformanden.

'Hos nutidens børn ... inklusive medlemmer af SF, skal enhver fortælling om deres egne udfordringer gøres til en offerfortælling, der lige skal have et tvist af etnicitet, kultur eller religion. Det fortæller mere om jer som luksusbørn end om så meget andet,' lyder det fra Rohde. En del af Folketingets 3. næstformands følgere tager tydeligvis anstød af det radikale sprogbrug.

- Jens Rohde, hvad er formålet med dit opslag?

- Hver gang, det handler om indvandrerdrenge eller somaliere, der bliver coronasmittet, så skal man absolut sætte betegnelsen på, så vi alle kan blive enige om, at de er et særskilt problem. Vi opfører os som i Shu-bi-dua-sangen: 'Det har vi li' godt aldrig nogensinde gjort. De varme lande er noget lort'. Ghettoproblematikken bliver gjort til et indvandrerproblem. For mig er det et socialt problem.

- Er det ikke også Jacob Marks pointe?

- Det har jeg svært ved at tolke. Der skal jo lige nævnes, at det er indvandrerdrenge. Han gør det samme som statsministeren. Det hjælper absolut ikke integrationen. Mange af dem er født i Danmark og ind i en social status, som er svær at komme ud af. Det her gør det ikke nemmere, når det hele tiden skal italesættes, at det jo også er en indvandrer-dreng, som stod med et baseball-bat, eller somalierne, der ikke kan opføre sig ordentligt i coronakrisen.

- Jeg kommer selv fra de kår. Min far boede et sted, som ville være på ghettolisten. Jeg har oplevet mange ting, men aldrig, at det var indvandrere.

- Du er 50. Da du var 15 år i midten af 80'erne, var der jo også færre med anden etnisk baggrund?

- Ja, det er bare ikke pointen. Vi ved godt, at der er mange sociale problemer i kvarterer med mange indvandrere eller anden etnisk herkomst. Men de problemer var der også for 30-40 år siden. Der var det bare ikke indvandrere - og problemerne er også blandt helt almindelige etniske danskere i de sociale kår. Den rå hverdag er et socialt problem. Ikke kulturelt, forstået som islam eller medbragt kultur.

- Du indleder med 'men lille ven dog' og fortsætter med 'nutidens luksusbørn'. Jacob Mark er 28 år og gruppeformand for SF. Fortryder du noget i din retorik?

- Overhovedet ikke. Intet. Jeg pipper med mit næb. Det rammer bare min drøbel, når man hele tiden skal italesætte det. Vi kan jo alle sammen fortælle historier om, at jeg er blevet truet med et baseball-bat.

- Hvis du kommer gående på en S-togsstation, og der står en flok unge mænd med anden etnisk baggrund. F.eks. fra Mellemøsten. Kan du genkende den følelse, som statsministeren og andre har beskrevet de seneste dage. At man lige gør sig nogle ekstra tanker?

- Nej, det kommer an på deres opførsel. Jeg er tit på S-togstationer. Det er ikke anderledes, end når jeg kom til Løvel lige uden for Viborg - eller når jeg skulle på arbejde på et diskotek i Viborg, og der stod en flok plastik-rockere udenfor. Det er nøjagtig samme følelse, som man kan få, hvis indvandrerdrenge opfører sig aggresivt. Det er ikke længe siden, jeg sad i toget, og en flok fulde aggressive, danske drenge mente, at de kunne opføre sig fuldstændig, som det passede dem. Der er ingen forskel for mig. Det afhænger af, om de har en aggressiv opførsel. Det er der også adskillige danskere, som har - og det er oftest et socialt problem.

Typisk radikalt: - Rohde afleder debatten

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Jacob Mark, Rohde fortryder ikke, at han kalder dig lille ven og et luksusbarn?

- Hvordan Jens Rohde taler om sine kolleger i Folketinget, må han selv styre. Det er ikke sådan, jeg taler til mine kolleger på Christiansborg. Det er da en nedladende tone. Jeg undrer mig over den. Jeg ved ikke, om han har haft en dårlig dag, lyder det fra SF-gruppeformand Jacob Mark.

- Det mest ærgerlige ved hans Facebook-opslag er jo bare, at det præcis gør det, som jeg angriber. Han opstiller verden i sort-hvid. Det er endnu et forsøg på at aflede debatten og forsøget på at finde reelle løsninger for unge utilpassede med ikke-vestlig herkomst.

- Jeg forsøgte at sige: Vi har et problem. Det skal løses. Det problem er der nuancer i - men så laver han en klassisk radikal. Hvor han får det til at handle om alt muligt andet. Jeg er slet ikke uenig i, at der også er problemer med unge, der har vestlig herkomst. Vi kan bare ikke blive ved med at snige os uden om problemerne. Jeg vil have en ærlig debat. Det ærgrer mig, at Jens Rohde igen forsøger at aflede debatten, siger SF's gruppeformand.

Se også: Mette F.: Indvandrerdrenge må ikke gøre det utrygt at tage S-tog