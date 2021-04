Rohdes bagland: - Han-mennesket vil penetrere og plante sin sæd

Jens Rohde har fået nye partifæller som nyslået kristendemokrat.

Og skulle han være i tvivl, har han nu fået syn for sagen.

For en uge siden modtog alle partikammeraterne en intern medlemsmail, hvor storkredsformand Jens Christian Olesen fra Region Syddanmark havde en noget alternativt forklaring på problemerne med sexisme og MeToo.

Under overskriften 'Sexismedebatten mangler dybde' bedyrer Jens Rohdes nye partikammerat, at evolutionsteorien er noget 'udokumenteret, mandschauvinistisk vrøvl', der opdrager børn til grænseoverskridende opførsel:.

'Han-mennesket slår sig på brystet og signalerer, at han vil penetrere og plante sin sæd i din sunde og frugtbare krop, for at du kan bære ham sundt og levedygtigt afkom. Det er det store mantra i den Darwinistiske religion med den stærkes overlevelse,' skriver han blandt andet.

'Piger: Vi elsker jer og ønsker at værne om jer og beskytte jeres ære.'

Læs hele mailen nederst i artiklen ...

Sex med alle hunnerne

Over for Ekstra Bladet uddyber Jens Christian Olesen, der både er storkredsformand i Sydjylland, medlem af hovedbestyrelsen samt kandidat til både kommunal- og regionsrådsvalget:

- Hvis det er sådan, man lærer i skolen, at man stammer fra aberne, og man ser tv-programmer, hvor den stærke abe har sex med alle hunnerne, fordi han er den stærke. Hvordan skal børnene så navigere i den virkelighed?

- Mit argument er, at den her sexismedebat mangler dybde, fordi der er ingen, der forholder sig til, hvad er det, vi underviser vores børn og unge i. Kunne der være en sammenhæng? spørger Jens Christian Olesen.

Selvom partiet brander sig under det forkortede 'KD', skammer de sig ikke over de kristne grundværdier, fastslog den nye partiledelse på pressemødet. Foto: Emil Agerskov

De store gorillaer

- Hvordan tænker du, at det kunne hjælpe, hvis vi ikke bliver undervist i, at vi stammer fra aberne? Hvordan kan det gøre en forskel?

- Det ved jeg jo ikke. Men jeg synes jo, det er besynderligt, at i større og større grad begynder mange mennesker at opføre sig lidt som gorillaerne. Dem, der har magt, som Morten Østergaard, Frank Jensen og hele pivtøjet, de render rundt og forulemper pigerne på samme måde som de store gorillaer, siger han.

Han understreger, at det ikke er noget, han taler om i partiforeningen, men i stedet med sine venner og sin menighed. For hans holdninger er ikke politiske, mener han.

- Men tænker du ikke, at det gerne at ville have indflydelse på, hvad der undervises i i folkeskolen, er det ikke politik?

- Jo. Vi vil gerne give langt større frihed til folkeskolerne. Jeg synes godt, at man kan tillade sig at stille krav til, at der skal være rimelighed i undervisningen. At hypoteser og teorier ikke bliver præsenteret som andet end det, det er.

Til debat

På torsdagens pressemøde afviste Isabella Arendt, at Jens Christian Olesens synspunkt deles af partiet eller hende.

Den interne mail, der er udsendt med Kristendemokraternes officielle logo og fra deres officielle mail, er et udtryk for fri debat, forklarede hun.

Det samme lyder fra Jens Christian Olesen:

- Jeg blev jo desværre banket på plads på den måde, at jeg fik af vide, at der højst måtte være 2000 anslag.