Rohdes bagland: Nok bedst for alle

På Frederiksberg ser lokalforeningen straks fremad, efter folketingsmedlem Jens Rohde, har meldt sig ud af partiet.

- Vi ønsker Jens alt muligt held og lykke. Nu vil vi gå i gang med at finde en ny folketingskandidat. Der er ikke så meget i det, siger Anne Eskildesen.

Hun er formand for Radikale Venstre på Frederiksberg, hvor Jens Rohde er valgt.

- Det er en beslutning, Jens har taget. Vi er selvfølgelig kede af, at han stopper. Men vi kan godt se, at det måske er det bedste. Så vi tager det til efterretning og kommer videre herfra. Nu er beslutningen taget. Det er meldt ud. Så kommer vi videre allesammen - både ham og os, siger hun til Ekstra Bladet.

Frederiksberg ville næppe havde haft et folketingsmedlem, hvis det ikke var for Jens Rohde.

- Han var en stemmesluger og en kendis. Så det gjorde, at vi fik et folketingsmedlem. Det havde vi nok ikke haft med alle mulige andre kandidater, påpeger kredsformanden.

Jens Rohde melder sig ud af de radikale

Men den landskendte tidligere radio- og Venstre-mand har været en mundfuld at skulle håndtere.

Rigtig skidt

- Han har nogle tanker og idéer, som han går ud med, inden han har talt med resten af partiet om, det nu også er radikal politik. Han skaber noget debat. Nogle gange er det rigtig godt. Andre gange er det rigtig skidt. Sådan er Jens som person, forklarer hun.

- Så han er et medlem, der har givet flere hovedbrud end det gennemsnitlige medlem?

- Ingen kommentarer.

Jens Rohde retter i sin afskedssalut på Facebook en bred kritik af dagens orden i Radikale Venstre anno 2021.

Blandt andet mener han, at der i partiet er en stemning omkring Metoo-bevægelsen, som giver mindelser om 'bønnemøder a la Ulla Hauton (Gottfred Appels Kone). Det er ganske enkelt en fysisk overvindelse for mig at deltage i den slags', skriver han.

Gottfred Appel var en dansk kommunist og ideolog, som blandt andet inspirerede Blekingegadebanden.

Aktivister

- Anne Eskildsen, har du deltaget i bønnemøder?

- Det lyder sådan lidt kultagtigt, men nej, det har jeg aldrig oplevet. Jeg tror, det er Jens udlægning. Det må stå for hans egen regning.

- Har han en pointe i, at Radikale Venstre er blevet et aktivistisk parti, drevet af en anden ild end tidligere?

- Nej, det oplever jeg slet ikke. Overhovedet ikke.

- I Metoo-debatten mener han, at I glemmer de retsprincipper, som partiet er bygget på. At I er gået for ensidigt ind på ofrenes side i Metoo?

- Nej, men det har jeg altså ingen udtalelserne om. Der skal du have fat i Sofie Carsten Nielsen eller nogle af folketingsmedlemmerne.

Jens Rohde fik 6.175 personlige stemmer i Københavns Storkreds ved valget i 2019. Ida Auken blev suveræn radikal højdespringer med 21.723 personlige krydser.

Jens Rohde vender ikke tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

