Rohdes skabelsesberetning: - Bolden er rund

Jens Rohde var ikke meget for at tale om sin egen tro, da han som ny politiske ordfører for Kristendemokraterne mødte pressen

Som ny hos Kristendemokraterne skal Jens Rohde forholde sig til et bagland, hvor dogmatisk kristendom et fast tag i mange medlemmer.

Som Ekstra Bladet kan fortælle i dag, så mener storkredsformanden i Sydjylland, Jens Christian Olesen, at problemerne med sexisme skyldes darwinismens faste tag i samfundet. I Kristendemokraternes interne nyhedsbrev buldrer han, at 'vi alle er skabt i Guds billede'.

Derfor gik Ekstra Bladet til pressemøde med Kristendemokraternes nye politiske ordfører for at høre, hvordan han egentlig på menneskets oprindelse.

- Hvordan blev Jorden skabt? Hvordan blev mennesket skabt?

- Så vil jeg svare med et spørgsmål, havde du stillet andre politikere i Folketinget det spørgsmål?

- Nej.

- Så vil jeg gerne sige mig fri for at svare på det spørgsmål om min tro. Det behøver jeg ikke, lyder det fra Jens Rohde på pressemødet.

Efterfølgende fortsatte Ekstra Bladet spørgsmålene til den nye kristendemokrat.

Se videoklip over artiklen

- Fylder darwinismen for meget i det danske samfund?

- Jeg synes ikke noget, fylder for meget. Jeg synes, der skal være åndsfrihed. VI har allesammen lov at have vores tro og rationaler. Det behøver, der ikke gå politik i. I virkeligheden handler det om, at man skal have evnen til at rumme alle de her forskelligheder. Det ligger der et godt kristent budskab.

- Så darwinismen er ikke skyld i sexismen blandt mænd?

- Jeg har egentlig ikke lige tænkt over det.

- Så du er klar til at møde det fundamentalistiske kristne bagland?

- Jamen, jeg har mødt dem. Jeg har mødte nogle fantastiske mennesker, som er meget rummelige. Og som byder ind med etiske diskussioner. Det pirrer faktisk min hjerne lidt, fordi jeg synes, det er rigtig fedt, at der er nogen som tør tage etiske diskussioner. det synes jeg egentlig ikke vi er særligt gode til herhjemme

- Hvordan blev jorden skabt?

- Bolden er rund, slutter Jens Rohde.