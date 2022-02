Rokade: Hvad nu, Mette?

Klokken 11.00 fredag formiddag præsenterer statsminister Mette Frederiksen (S) 'ændringer i regeringen'.

Om det skal tages bogstaveligt og dermed betyder en rokade på flere ministerposter, er fortsat uvist.

Men det kan være Frederiksens chance for at præsentere en ny sammensætning af sit ministerhold op mod det kommende folketingsvalg, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

- Statsministeren kan vælge den lille rokade eller den store rokade. Vælger hun en lille model, kan hun nøjes med at erstatte Benny Engelbrecht i Transportministeriet, siger Joachim B. Olsen, der vurderer, at særligt to socialdemokrater er forhåndsfavoritter til at indtage Benny Engelbrechts ledige taburet i Transportministeriet, efter han blev væltet af et flertal i Folketinget torsdag aften:

- Politisk ordfører Jeppe Bruus og finansordfører Christian Rabjerg Madsen er de umiddelbare favoritter til at indtage bagsædet af den ledige ministerbil. Men statsministeren kan også vælge at foretage et større puslespil, der involverer flere ressortområder, hvor nogle af ministrene er kørt trætte, siger Joachim B. Olsen.

De to svage

Og her er der især to ministre, der ifølge kommentatoren er i dårlig politisk form.

- Særligt to ministre er svage: Miljøminister Lea Wermelin og forsvarsminister Trine Bramsen. Men udfordringen er selvfølgelig, at der er tale om to kvinder, og Mette Frederiksen er nødt til at tage hensyn til kønsbalancen i regeringen. Men man kan roligt konstatere, at den socialdemokratiske folketingsgruppe ikke ligefrem er spækket med kvindelige profiler, som ikke i forvejen er ministre, siger Joachim B. Olsen.

Den politiske kommentator peger på nogle af de stærkere profiler på ministerholdet kan komme i spil i en rokade:

- Et bud på interne udskiftninger kan være, at Mette Frederiksen flytter Mattias Tesfaye fra Integration og Udlændingeministeriet over i Beskæftigelsesministeriet, hvor Peter Hummelgaard idag er minister. Han kunne så overtage posten som forsvarsminister fra den udskældte Trine Bramsen.

- Og i kulissen i Folketingsgruppen står en udlændinge-hardliner som Rasmus Stoklund også på spring til at indtage Tesfayes taburet, siger Joachim B. Olsen, der dog som udgangspunkt tror på en mindre rokade i denne ombæring.