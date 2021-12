Rosa Lund fortryder: - Jeg skulle have sagt Belgien

Enhedslistens retsordfører er ikke glad for at sende Inger Støjberg ud i mørket - men tyrkiske forhold har vi alligevel trods alt ikke

Belgien. Landet med sprøde pomfritter og et knaldhamrende godt fodboldlandshold er blevet ufrivilligt aktør i den danske debat om uværdighed.

Taler Deres avis sort? Forklaring følger.

Rosa Lund, Enhedslistens retsordfører, er langtfra begejstret for den del af grundloven, der tvinger folketingsmedlemmer til at tage stilling til andre folketingsmedlemmers værdighed, når de får en dom.

Men da hun tirsdag sammenlignede den demokratiske praksis i Danmark med Recep Erdogans tyrkiske diktaturstat, gik hun alligevel for langt.

Det erkender hun i dette interview med Ekstra Bladet - dog efter en lille omvej. Sådan faldt ordene:

- Så Danmark er at sammenligne med Tyrkiet?

- Nej, Danmark er ikke at sammenligne med Tyrkiet.

- Nu forvirrer du mig, sagde du ikke netop det i går?

- Nej, jeg sagde, at Danmark, som et af de eneste lande ud over Tyrkiet, har de her regler, hvor man kan dømme politiske modstandere ude. Jeg har aldrig sammenlignet det danske retssystem med det tyrkiske. Heldigvis anholder vi ikke journalister i Danmark eller lukker munden på dem.

Pause i interviewet

- Det var ellers sådan, de fleste læste det, du skrev. Det står i grundloven, at det er op til Folketinget ...

- Det er sjovt, at det er noget, folk har læst. Og ikke noget, de har hørt. Jeg vil opfordre folk til at høre 'P1 Debat', som var dér, jeg sagde det. Så hører de mine ord og ikke andres tolkning.

- Du har da skrevet på sociale medier, at det ligner noget under Erdogan?

- Nej, det har jeg ikke skrevet noget om på sociale medier. Andre har skrevet noget om det, jeg har sagt, siger Rosa Lund.

Ekstra Bladet pauser interviewet et øjeblik. Og viser Rosa Lund et svar, som hun, Rosa Lund, gav på Twitter tirsdag:

'Skal hun så have en ekstra straf oven i retten har idømt hende? Derudover synes jeg ikke, det er vrøvl, men et problem, når man dømmer sine modstandere ude på den måde. Erdogan bruger præcis samme metoder i Tyrkiet'.

- 21. december stemmer du så Inger Støjberg ud - skriver du ikke her, at det er sådan noget, Erdogan gør?

- Vi synes, det er problematisk i Enhedslisten. Jeg kunne have brugt et andet eksempel end Tyrkiet. Det kan jeg da godt se nu, du siger det. Jeg kunne have sagt Belgien. De har også de her regler.

- Så ved nærmere eftertanke fortryder du sammenligningen med Erdogan?

- Ja, men det er faktum, at de har de regler i Tyrkiet. Og et faktum, at vi har de regler i Danmark. Og et faktum, at de har de regler i Belgien.

- Nu du siger det, så skulle jeg have sagt Belgien.

- Når man har sagt A, så må man vel også sige B. Har du svært ved at følge spillereglerne nedfældet i grundloven uden at slå dig i tøjret?

- Jeg slår mig ikke i tøjret. Jeg repræsenterer Enhedslistens folketingsgruppe, hvor der er de her bekymringer. Det er min opgave at repræsentere dem, siger Rosa Lund.

Rosa Lund oplyser, at Enhedslisten vil arbejde på at ændre reglerne, så folketingspolitikere på samme måde som kommunalpolitikere automatisk ryger ud, hvis de får ubetinget fængsel.