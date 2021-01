Rosa Lund: Man forsøger at trække tiden

Tre gange siden 2019 advarede specialister Udenrigsministeriet om, at en fireårig pige var i fare for at udvikle ptsd.

Den fireårige har nu - som man advarede imod - udviklet posttraumatisk stressyndrom, men i stedet for at hjemtage pigen, har man valgt at bestille en ny rapport. En beslutning som Enhedslistens retsordfører Rosa Lund er uforstående overfor.

- Jeg kan ikke andet end at tolke det som, at man forsøger at trække tiden. Vi har rapporter. Vi har vurderinger. Og vi har almindelig sund fornuft, som siger, at selvfølgelig er det ikke sundt for et barn at være i en fangelejr med IS-krigere. Det virker som om, at de forsøger at trække tiden, siger hun.

Mettes uønskede børn Teltlejrene i det nordøstlige Syrien bliver kaldt 'helvede på jord' og 'Europas Guantanamo'. Det anslås, at der bor 68.000 mennesker i lejrene, og flere organisationer har advaret om, at lejrene kan ende med at udklække nye terrorister, ligesom der jævnligt kommer rapporteringer om radikalisering i lejrene, hvor Islamisk Stat sidder på magten. I lejrene sidder 25 danske børn, som enten er født i Syrien eller Danmark, og hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat. 19 af disse børn er i alderen 1-13 år. Statsminister Mette Frederiksen har afvist at hente børnene hjem. 'Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne,' sagde hun 26. november 2019 i Folketingssalen. USA har gentagne gange opfordret lande som Danmark til at hente sine statsborgere hjem. Indtil videre har Danmark dog kun hentet to hjem: et forældreløst spædbarn og en 13-årig dreng, der var alvorligt syg. Ekstra Bladet sætter i den kommende tid fokus på 'Mettes uønskede børn' og vil gerne i kontakt med folk, der har kendskab til sagen. Skriv til tf@eb.dk Vis mere Luk

Kofods ministerium advaret tre gange: Nu har fireårig pige fået ptsd

- Danmark bærer et ansvar

Rosa Lund er enig i, at det giver mening at bruge alt det materiale, man har, men påpeger, at Danmark i hendes optik allerede har rigeligt materiale til at hjemtage pigen. Hun mener samtidig, at Danmark bærer et afgørende ansvar for pigens psykiske lidelser.

- Jeg mener helt bestemt, at Danmark har et ansvar for, at denne pige nu har udviklet ptsd. Jo længere tid børnene er der, jo mere syge bliver de. Det må være helt åbenlyst for enhver – også os, der ikke har taget hverken medicin eller psykologi som uddannelse.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ønsker ikke at udtale sig, da han 'ikke kommenterer enkeltsager'.

Udenrigsministeriet vil heller ikke kommentere den konkrete sag, men henviser til, at man har en gruppe på tværs af tre ministerier, der vurderer sagerne enkeltvis.

Hjerteløse Mette

'Her belyses konkrete sager enkeltvist. På den baggrund vurderer de ansvarlige myndigheder, hvad der er den bedste løsning i hver enkelt sag. Der kommenteres ikke på enkeltsager.'