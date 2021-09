John Rosenhøj var indtil lørdag medlem af Dansk Folkeparti og byrådet i Odder Kommune, og han har desuden været borgmesterkandidat for partiet

John Rosenhøj er efter Ekstra Bladets afsløringer lørdag færdig i Dansk Folkeparti, men han er ikke færdig med at udtale sig.

Således skriver han i en sms til TV 2 Østjylland, at Ekstra Bladet har kørt en direkte hetz mod Dansk Folkeparti.

'EB's hetz mod DF igennem mange år er velkendt, så timingen var klar… Denne tilsvining skulle netop ud i går lørdag – samtidig med DF holdt årsmøde for at ramme partiet, hvilket også lykkedes,' skriver han til lokalmediet.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Rosenhøj i forsvar: 'Det er en hetz'

- Skudt ved siden af

John Rosenhøj var indtil lørdag medlem af Dansk Folkeparti og byrådet i Odder Kommune, og han har desuden været borgmesterkandidat for partiet.

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup, har dog ikke meget tilovers for Rosenhøjs kommentar til historierne.

- Jeg kan bare sige, at jeg står 100 procent på mål for de historier, Ekstra Bladet bragte i weekenden, siger han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Rosenhøj i forsvar: 'Det er en hetz'

Færdig

Lørdag ramte Rosenhøjs møgsag Dansk Folkparti.

Her beskrev Ekstra Bladet, hvordan Jan Rosenhøj i årevis havde tilbudt en prostitueret som 'slavetøs' med specielle ydelser på menuen: eksempelvis ekstrem afføringssex og brutal mishandling.

Kort efter afsløringerne stod det klart på Dansk Folkepartis årsmøde i Herning, at Rosenhøj var færdig i partiet.

Partisekretær Steen Thomsen bekræftede over for Ekstra Bladet, at John Rosenhøj nu har meldt sig ud af partiet.

- Vi har haft en drøftelse med John, og det har foranlediget, at han nu har meldt sig ud af partiet, siger Steen Thomsen.