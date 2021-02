Rosenkrantz om genåbning: Tests bliver adgangsbillet for elever

Store elever på landets uddannelsesinstitutioner skal forberede sig på at sige 'aaah', før de må sig 'b' i skolen.

Fremover bliver det nemlig et krav, at elever lader sig coronateste på uddanneslesstedet med f.eks. en til to ugentlige pcr-tests, hvis de efter en genåbning af skoleområdet vil modtage undervisning.

Sådan lyder budskabet fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Der er rigtig mange dilemmaer i det her. Jeg har brugt dagen på at holde møder med både elevorganisationer, lederorganisationer og lærerorganisationer. Her er meldingen ret klar. Der er stor forståelse for, at det - som det er på flere arbejdspladser nu - også vil være en regel, at man lader sig teste som elev, siger Pernille Rosenkrantz-Theil i et interview med Ekstra Bladet.

Den nuværende coronanedlukning af landets skoler og uddannelsessteder står til at udløbe 28. februar. Og den offensive teststrategi bliver nødvendig for at kunne genåbne, siger undervisningsministeren:

- Det bliver en adgangsbillet, at man lader sig teste, for at man kan modtage undervisning.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil kommer til at indføre tvunge tests på landets uddannelsesinstitutioner. Foto: Philip Davali

Uvis aldersgrænse

Rosenkrantz-Theil vil dog på nuværende tidspunkt ikke melde nogen aldersgrænse ud for, hvornår coronatests bliver et krav i landets klasselokaler

- Først og fremmest bliver der tale om unge mennesker; ikke små børn, men jeg kan ikke sige, om aldersgrænsen bliver det ene eller det andet.

- Hvad med elever - eller forældre - der ikke vil lade sig teste? Hvad med de elevers ret til undervisning?

- Det er en rigtig interessant snak, hvad man gør, hvis der er en enkelt gymnasieelev, der siger: 'Jeg gider ikke lade mig teste'? Men man har ikke pligt til at gå i gymnasiet, og man har heller ikke en ret til det. Så på det område bliver der tale om en adgangsbillet.

- Hvad med de store skoleelever i folkeskolen?

- Der gælder en helt anden jura for elever i den undervisningspligtige alder. Men løsningen lige nu er ikke at få skabt en masse unødvendige bekymringer, hvis aldersgrænsen eksempelvis bliver sat så højt, at det ikke gælder folkeskoleelever.

- Det kunne godt lyde, som om I vælger at lægge grænsen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne?

- Det er ikke det, jeg siger. Lige nu er vi ved at få det afklaret. Så jeg ved det simpelthen ikke på nuværende tidspunkt.

Det ligner nøl

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil bliver det efter alt at dømme muligt at foretage de mange ugentlige tests med pcr-podninger i munden frem for den i manges øjne (og næser) mere ubehagelige kviktest.

- Jeg tror, der vil være en relativt stor forskel på, om vi kan klare det her med et mundskrab. Det tyder på, at vi godt kan bruge pcr-tests. Og så tror jeg, at bekymringen bortfalder hos mange forældre og elever i forhold til en kviktest, der skal ti cm op i næsen.

- Den nye epidemilov, der er på trapperne, åbner for at kunne tvangsteste. Hvis I står med elever, der nægter at lade sig teste, kan man så forestille sig, at det bliver nødvendigt?

- Jeg ser ikke for mig, at der er nogen, der bliver lagt i benlås, hvis det er det, du spørger om.

- Jeg ved ikke, hvad man kan finde på ...

- Det kan jeg altså virkelig ikke forestille mig. Men hvis man ikke vil lade sig teste, kan det godt være, man bare ikke kan få det uddannelsestilbud, man ellers har modtaget.

Undervisningsministeren påpeger derudover, at det ikke vil blive en tvungen opgave for lærere at pode deres egne elever efter bekymring fra flere læreres side.

- Man kan selvfølgelig godt melde sig i podekorpset, hvis man vil. For der bliver brug for rigtig, rigtig mange. Men ingen lærere bliver tvunget til det her. Det bliver der ikke tale om, siger Pernille Rosenkrantz-Theil, der forudser, at en blanding af private selskaber og kommunalt eller regionalt ansatte vil stå for podningen på skoler og uddannelser.