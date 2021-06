Rosenkrantz-Theil hvirvles ind i MeToo-sag

Kvinde: Krænkede videre i 2020

Kvinder på Christiansborg har ifølge artiklen i Berlingske i årevis måtte forholde sig til upassende og grænseoverskridende seksuel adfærd fra den tidligere ansatte i Socialdemokratiet.

Og så sent som sidste sommer fortsatte manden ifølge en ansat andetsteds på Christiansborg med at opføre sig krænkende.

- Efter at barerne var blevet genåbnet efter sidste års lockdown, var vi endt til en morgenfest, hvor jeg var blevet rigtig fuld. Han var en af mine gode venner, og jeg overvejede ikke et sekund, at han ville forsøge at udnytte situationen, da han tilbød at følge mig hjem. Jeg var sikker på, at han ville hjælpe mig, for jeg betragtede ham som en nært betroet, siger kvinden, som udtaler sig anonymt, da hun frygter for konsekvenserne ved at stå frem med navn og billed. Ekstra Bladet er bekendt med kvindens fulde identitet.

- Da vi kom hjem til min lejlighed, lagde jeg mig til at sove. Jeg troede, han ville lukke sig selv ud. Men efter lidt tid lå han halvnøgen ved siden af mig og stak hånden ned i mine trusser. Jeg sagde, han skulle stoppe og spurgte, hvad han havde gang i. Men han fortsatte, lyder kvindens forklaring.

Først da hun bad ham forlade lejligheden, stoppede han.

Efterfølgende følte kvinden, at de to parter fik løst situationen i mindelighed.

- Men kort tid efter blev jeg bekendt med, at andre kvinder, der sagde, at de havde præcist samme type oplevelse med ham. Der gik det op for mig, at det her var en serie-adfærd, siger kvinden.

Hun fortæller ligeledes, at manden så sent som dette forår har opført sig intimiderende over for hende og ifølge hendes oplevelse forsøger at sværte hendes ry til samt underminere hendes troværdighed omkring hændelserne fra 2020.

- Det er virkelig ubehageligt, at han bare har fortsat med at opføre sig på den måde. Det virker ikke, som om han forstår, at han gør noget galt, siger kvinden, der heller ikke oplever, at Socialdemokratiet har taget hendes og andre kvinders henvendelser om den tidligere ansatte tilpas alvorligt.