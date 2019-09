Rosenkrantz-Theils jackpot: Kæresten er Nets-millionær

Kærlighed gør blind.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har fået sig en kæreste med en erhvervsmæssig baggrund, som hun i store dele af sit politiske virke har harceleret kraftigt i mod.

Der er tale om Lars Bernhard Jensen. Han er leder i Nordea, men var indtil juni i år ansat som chef i den meget omdiskuterede betalingsservice Nets, der blandt andet skovler penge ind på at drive Dankortet, e-boks og NemID.

Lars Bernhard var i Nets i knap 20 år med forskellige chef-titler. Senest som direktør for Nets Smart Payments.

Nets har de seneste år modtaget massiv kritik for at lade en række chefer blive stærkt forgyldt. Først gang i 2016, da selskabet blev børsnoteret. Her blev omkring 70 ledende medarbejdere tilbudt at være med i et særdeles lukrativt aktieoptionsprogram, hvor de kunne købe aktier meget billigt. En af de 'heldige' var Pernille Rosenkrantz-Theil kæreste Lars Bernhard Jensen.

Lars Bernhard Jensen har scoret kassen på et lukrativt og meget omdiskuteret aktieprogram i Nets.. PRIVATFOTO

Og det har været en forrygende forretning for ham. I dag er Lars Bernhard Jensen i følge hans regnskaber blevet mangemillionær på sin investering i Nets, der er sket via firmaet LBTOL ApS. Egenkapitalen i firmaet var således på 30,4 mio. kr. i 2018.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har grund til at smile for tiden. I sommer landede hun drømmejobbet som undervisningsminister - og hun har også heldi kærlighed. FOTO: Ritzau Scanpix/ Mads Nissen

42-årig Pernille Rosenkrantz-Theil har tidligere, da hun var Folketingsmedlem for Enhedslisten, raset mod, at direktører som hendes nuværende kæreste kunne tjene kassen og score bonusser. Blandt andet har hun skrevet:

- (...) Indimellem er det alligevel svært at bevare smilet på læberne, og så bliver jeg rigtig godt stiktosset og rasende. Det gjorde jeg f.eks. forleden dag, da jeg læste, hvordan landets direktører og bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber har skovlet lønforhøjelser i tocifrede procenttal ind de sidste fem år.

- (...) Men så beskedne stigninger lod de sig ikke nøjes med. Oveni fik de tildelt aktieoptioner i de firmaer, de var ansat i.

Pernille Rosenkrantz-Theil skriver i en SMS til Ekstra Bladet, at de to har været sammen i nogle år - og at hun holder fast i sine ’røde’ politik, selv om kæresten er ’blå’:

– Vi er vokset op som naboer i Korsør, og han er en af min brors bedste venner, så jeg har derfor kendt ham, siden jeg blev født. Han har altid været blå og jeg har altid været rød. Modsætninger mødes. Og jeg kan berolige med, at hans politiske ståsted ikke har haft nogen afsmittende effekt de seneste 42 år, så der er nok ikke den store risiko fremadrettet heller, skriver hun og uddyber:

– Du behøver såmænd ikke grave helt tilbage til min Enhedsliste-tid - jeg har såmænd kritiseret amokløbet i toppen af lønskalaen helt frem til nu.

– Jeg går uforandret ind for langt højere skat på den øverste aktieindkomst og en begrænsning af, hvor meget der må være variabel løn. Min kæreste er af blå observans politisk, så det bliver jeg nok aldrig enig med ham om. Men derfor er han altså ret sød alligevel.

De to har i følge Pernille Rosenkrantz-Theil ingen planer om at flytte sammen.

Hvis landets undervisningsminister en dag skulle vælge at flytte sammen med Lars Bernhard Jensen, så kan hun dog komme til at skulle afsløre flere detaljer om ham. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen(V) indskærpede i 2016, at alle ministre skulle afsløre - ikke kun deres egne - men også ægtefæller/ samleveres økonomiske interesser.

Formålet var klart:

- At sikre den størst mulige åbenhed omkring ministres personlige økonomiske forhold mv. og derved medvirke til at sikre den almindelige tillid til, at ministrenes embedsførelse ikke påvirkes af usaglige hensyn.

Pernille Rosenkrantz-Theil var fra 2006 til 2014 gift med Mikkel Jes Hansen, som hun fik to børn med. I 2015 stod hun frem med sin nye kæreste Rune Baastrup, som er søn af SF-veteranen Anne Baastrup. I marts 2018 var det slut, fortalte hun dog til Ekstra Bladet.

– Vi er ikke sammen mere. Det er længe siden, vi sagde ’stop’.