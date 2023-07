Roskilde-borgere om liberalt pjækkeri: Vi ville blive fyret

Blandt borgerne i Roskilde er der ingen tvivl om, at de ville stå til en fyring, hvis de ligesom Liberal Alliances byrådsmedlem Lars-Christian Brask ikke mødte op halvdelen af arbejdsdagene.

Folketingsmedlemmet fra Liberal Alliance har nemlig haft et fravær på 54 procent i sit kommunale arbejde siden valget, som Ekstra Bladet har beskrevet.

Og det falder altså ikke i god jord hos de borgere i Roskilde Kommune, som Ekstra Bladet mødte på gaden.

- Det ville aldrig være sket for mig. Det ligger mig så fjernt, så jeg har altid mødt ind, siger Bente, der er pensioneret kantinemedarbejder.

- Havde din arbejdsplads accepteret det, hvis du var blevet væk?

- Nej. Det tror jeg sgu bestemt ikke, siger Bente og griner.

Bente Andersen. Foto: Jonas Olufson

Da hun hører tallet for, hvor ofte Lars-Christian Brask bliver væk, lyder svaret prompte.

- Det er sgu ikke i orden. Det har jeg aldrig praktiseret. Aldrig, siger hun.

Annonce:

Hun synes ikke, at han er berettiget til at sidde der, når nu han har så højt et fravær. Hun synes også, at han burde give pladsen videre, lyder det. Det er ikke formildende, at han har travlt i Folketinget.

- Så må man jo så vælge. Vil man sidde i byrådet, eller vil man sidde i Folketinget? Det kunne heller ikke nytte noget, hvis jeg havde to jobs og så kun kom halvdelen af tiden hvert sted, siger Bente.

Uacceptabelt

Også sælgeren Frederick tror, at han ville blive fyret, hvis han var væk 50 procent af tiden.

- Ja, selvfølgelig. Min arbejdsgiver forventer, at jeg arbejder fuldtids, siger han.

Frederik. Foto: Jonas Olufson

Hanne, der også er pensioneret, synes ikke, at det er passende, at Lars-Christian Brask er så meget væk. Det er 'for dårligt', siger hun.

- Hvad har han så travlt med? Det andet er sgu vigtigt. Der skal han stramme lidt op. Jeg ved ikke, hvad procenten skal være, men det, du nævner der, det er lige lovlig meget i overkanten, siger hun.

- Det er jo halvdelen af tiden. Det, synes jeg ikke, vi kan acceptere. Det, tror jeg heller ikke, man accepterer for almindelige mennesker.

Annonce:

- Synes du, han skal give pladsen videre til en, der møder mere op?

- Nej, jeg synes, han skal til at prioritere sin tid bedre, og hvis han så bliver ved med at være så svag, eller hvis det er stress, så må han jo gøre noget ved det. Og ellers må han jo vige pladsen, siger Hanne.

Hanne Bonde. Foto: Jonas Olufson

Artiklen fortsætter under boksen ...

Ingen sommerferie

Også de to nyslåede studenter Viktor og Jonathan siger, at de nok var blevet smidt ud, hvis de havde haft en fraværsprocent på 50 i skolen.

De kunne dog fortælle, at deres klasse havde haft det laveste fravær på årgangen, så det blev heldigvis aldrig aktuelt.

- Synes I, at det er fint, at Brask forsømmer sine pligter i kommunen?

- Hvis han ikke har styr på sine ting, så nej.

- Man burde nok møde op. Det der med bare at tage fri, det er måske ikke det smarteste.

Viktor Jessen og Jonathan Birkmose-Andersen. Foto: Jonas Olufson

- Så en lavere fraværsprocent end 50 havde måske været meget godt?

- Ja. Markant lavere.

- Jeg tror ikke, der er nogen sommerferie for ham i år i hvert fald, lyder det.