Rossen-chefs våde bro-drøm rykker nærmere

Danfoss-koncernes brændende ønske om en fast broforbindelse mellem Als og Fyn er rykket et stort skridt nærmere, efter regeringen torsdag vil præsentere et udspil til en styrkelse af den danske infrastruktur for de næste mange år.

Med i udspillet er en stor millionpost, der skal undersøge grundlaget for den faste broforbindelse mellem Als og Sydfyn.

Ekstra Bladet har de seneste måneder afsløret, hvordan Danfoss-bossen Jørgen Mads Clausen har fedtet for en fast broforbindelse ved statsminister Mette Frederiksen.

Martin Rossen og Mette Frederiksen fra tiden i Statsministeriet. Foto: Philip Davali

Hyrede Rossen

Det er samme Jørgen Mads Clausens termostat-koncern, der sidste år hyrede netop Mette Frederiksens nærmeste rådgiver, Martin Rossen, til bl.a. at lave lobbyarbejde for den nye bro.

Ganske kort, før Jørgen Mads Clausen kaprede Rossen fra Statsministeriet sendte han tilmed en mail stilet til både Mette Frederiksen og Martin Rossen:

'Kære Mette Frederiksen og Martin Rossen.'

'Projektet er modent til de forundersøgelser, der nu bør finde sted for at vurdere projektet et spadestik dybere,' lyder det blandt andet i mailen.

Det er præcist denne forundersøgelse, der nu er sat penge af til.

Socialdemokraterne har tidligere været lodret imod en bro mellem de to regioner, der vil udgøre en direkte konkurrent til den Femern-forbindelse, som er under opførsel fra Lolland til Tyskland.

- I virkeligheden er det her en vejsidebombe mod Femern-projektet, buldrede partiets transportordfører Rasmus Prehn over for TV2.

Men efter Socialdemokratiets indtog i Transportministeriet har piben fået en anden lyd.

Transportminister Benny Engelbrecht - valgt i Sønderjylland - er en åbenmundet tilhænger af broen, som ellers bliver mødt af både lokal og regional kritik som unødvendig, miljøskadelig og en dårlig forretning for staten, som vil bruge enorme summer på en bro over Femern Bælt.

Jørgen Mads Clausen erkendte allerede i sommer over for Ekstra Bladet, at Martin Rossen skal lave lobbyarbejde for Als-Fyn-broen.

Mette Frederiksen nægtede at svare på, om der var en interessekonflikt i Martin Rossens ansættelse

Afviste dobbeltrolle

Han afviste dog i samme interview, at Martin Rossen allerede var gået i gang fra sin fremskudte position med dobbeltkasket.

Rossen var nemlig udset til i flere måneder at skulle arbejde i Statsministeriet, selvom hans nye ansættelse på Danfoss var kendt.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Danfoss til den kommende forundersøgelse af broen.

Regeringen fremlægger deres infrastrukturudspil på et pressemøde torsdag formiddag.