Rudy Giuliani efterforskes for påvirkning af amerikansk valg

Advokater for Donald Trumps tidligere personlige advokat Rudy Giuliani siger, at Giuliani er genstand for en efterforskning om muligt forsøg på ulovlig påvirkning af resultaterne af præsidentvalget i 2020 i USA.

Det skriver New York Times mandag.

Efterforskningen finder sted i delstaten Georgia.

Giuliani er sat til at møde for en storjury onsdag i byen Atlanta, efter at en dommer har beordret ham til at efterkomme en stævning.

Giulianis advokat, Robert Costello, siger til den amerikanske avis, at det er Fulton Countys distriktadvokat - som har ansvaret for efterforskningen - der har informeret Giuliani om, at han er genstand for undersøgelserne.

Costello siger også, at anklagerne må 'lide af vrangforestillinger', hvis de forventer, at Giuliani vil fortælle dem om samtaler, som Giuliani har haft med tidligere præsident Trump.

Annonce:

Costello siger, at Giuliani vil henvise til sin ret til ikke at afsløre information om samtaler mellem sig selv og sin klient Trump.

Giuliani forsøgte ifølge New York Times flere gange i december 2020 at overbevise delstaten Georgias lovgivende forsamling om ikke at godkende valgresultatet.

Det skete blandt andet med henvisning til konspirationsteorier om stjålne stemmesedler.

Efterforskningen i Georgia er en af flere undersøgelser af Trumps forsøg på at påvirke valgresultatet i 2020, hvor Joe Biden vandt præsidentvalget.

Trump har fejlagtigt hævdet, at han vandt i Georgia, som var en nøglestat i valget.

Derudover var det også den delstat, hvor et meget opsigtsvækkende telefonopkald fandt sted.

Her bad Trump delstatens indenrigsminister, partifællen Brad Raffensperger, om at 'finde' flere stemmer i den daværende præsidents favør. Det fremgår af en lydoptagelse fra opkaldet, som siden er blevet offentliggjort.

Annonce:

Rudy Giuliani blev et fremtrædende medlem af Trumps indercirkel i 2018, da han repræsenterede den daværende præsident under en undersøgelse af russisk indblanding i valget.

Efter at Trump havde tabt præsidentvalget i 2020, blev Giuliani ved med at forfølge sager om påstået valgsvindel.