Rumænske mink-slagtere for skattekroner: 'Det er uforskammet'

Myndighederne har hyret rumænske løsarbejdere, der potentielt 'kunne rende rundt som små smitte-bomber', til at aflive mink.

Og det vækker vrede.

Ikke mindst hos formand for 3F Midtvendsyssel Per Kjeldsen. Han forklarer, at hans afdeling godt kunne have skaffet arbejdskraft til at aflive minkene.

Men:

- Aldrig nogensinde er vi blevet spurgt, om der var arbejdskraft til rådighed. Jeg synes, at der er en frækhed. Det er uforskammet, lyder den hårde kritik af Fødevarestyrelsen, der stod for at hyre mink-slagterne.

Nakkehårene rejser sig

De rumænske løsarbejdere er desuden omdrejningspunktet i en mail, som stabslederen i Den Lokale Beredskabsstab i Midt- og Vestjyllands-Politi, Anders Hansen, er afsender på. Den er sendt til en medarbejder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

I mailen fra 8. oktober, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, beskriver Anders Hansen et møde, hvor den lokale veterinærchef hos Fødevarestyrelsen også deltog.

Veterinærchefen 'fortalte, at FVST (Fødevarestyrelsen, red.) har hyret et sjak på ca. 30 rumænske løsarbejdere, der skal stå for indfangning og aflivning af de smittede mink. De er kommet kørende hertil fra Rumænien 5 og 5 i personbiler og bor i campingvogne. Da jeg hørte dette, så rejste nakkehårene sig hos mig,' beskriver Anders Hansen i mailen, som Nordtinget og Politiken tidligere har omtalt.

- Som myndighed udtrykker vi en bekymring over for Styrelsen for Patientsikkerhed. Det var en opmærksomhed på, at de (rumænerne, red.) kunne rende rundt som små smitte-bomber, uddyber Anders Hansen over for Ekstra Bladet.

Testet positiv

12. oktober er der nyt om en af de rumænske mink-slagtere.

I en mail kan en medarbejder fra Styrelsen for Patientsikkerhed 'informere om, at en af de rumænske fangere er testet positiv på indrejseprøven taget d. 07.10.'

'Jeg ved endnu ikke så meget om sagen, men den er ved at blive belyst nu. Det bliver spændende og se, hvor mange fangere der nu skal tages ud af tjeneste. Vi fik heldigvis lavet aftale med Jammerbugt Kommune om isolationsfaciliteter i slutningen af sidste uge, så den del skulle gerne være på plads', lyder det videre i mailen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

13. oktober er der nyt om den smittede rumæner:

'Til orientering endte heldigvis kun med 3 nære kontakter, vikarbureauet havde været så fornuftige at lave kørehold med dem de boede sammen med,' skriver medarbejderen i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Skriger til himlen

Peder Hvelplund, sundhedsordfører Enhedslisten, er mildest talt forarget.

- Det skriger til himlen det her. Det er fuldstændig gak, at staten entrerer et vikarbureau, som ansætter rumænske løsarbejdere, der kommer herop og arbejder uden ordentlige løn- og arbejdsforhold og bor i campingvogne, siger han og vender fokus mod coronarisikoen ved de rumænske løsarbejdere:

- Der bare endnu et lag af denne her skandale. Når der kommer arbejdere herop, som får tilbudt boligfaciliteter bestående af campingvogne, så øger det i betragtelig grad risikoen for, at smitten spreder sig, siger han.

Enhedslistens Peder Hvelplund. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix