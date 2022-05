Folketingspolitiker for Enhedslisten Rune Lund stopper i Folketinget.

Det melder han selv ud i et Facebookopslag.

Stoppet skyldes, at hans hustru har fået tilbudt et job i Kenya, hvorfor hele familien flytter dertil efter sommerferien.

- Det er en unik mulighed for os som familie. Det bliver et eventyr, og det er den rigtige beslutning for os. Også selvom vi ikke havde regnet med, at det skulle være lige nu, lyder det i opslaget.

Trækker sig som kandidat

Han fortæller videre, at han dermed også trækker sig som kandidat til det kommende folketingsvalg. Det sker, mens der foregår en urafstemning blandt medlemmerne af Enhedslisten om to forskellige lister til fordeling af opstillingskredse.

- Jeg er ked af den ulempe det giver for urafstemningen, hvilket det nu vil være Enhedslistens hovedbestyrelses opgave at håndtere, lyder det fra Rune Lund på Facebook.

Endnu uklart

De nærmere omstændigheder omkring fratrædelsen er endnu ikke afklaret. I starten eller midten af juni forventer Rune Lund at meddele Folketinget, hvornår han ønsker at udtræde.

Rune Lund udelukker dog ikke muligheden for en dag at vende tilbage.

- Ingen kan jo vide, hvad fremtiden bringer, men jeg håber, at jeg kan vende tilbage til Folketinget igen, hvis medlemmerne af Enhedslisten og vælgerne vil det (...).

