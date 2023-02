Rusland anklages for at sende 6000 børn på genopdragelseslejr

Mindst 6000 børn fra Ukraines konfliktområder er blevet sendt på 'politisk genopdragelseslejr' i Rusland eller på halvøen Krim.

Det hævder en ny rapport, som er udgivet af det prestigefyldte Yale University i USA.

Forskerne bag rapporten mener at have identificeret mindst 43 lejre og andre faciliteter, som ligger på Krim og Rusland, hvor ukrainske børn er blevet holdt som en del af et 'stort systematisk netværk', som er ledet af den russiske regering.

- Lejrfaciliteternes primære formål, som vi identificerer det, er politisk genopdragelse, siger Nathaniel Raymond, som er en af forskerne bag projektet, på et pressemøde.

Børnene, der er blevet sendt til lejrene, er både forældreløse og børn, der har en forælder eller en værge.

Det er også børn, som boede på institutioner, og børn, hvor forældremyndigheden er ukendt på grund af krigen, står der i rapporten.

Flere af de børn, som har været igennem genopdragelsesprogrammet, er blevet flyttet videre til russiske plejefamilier eller bortadopteret til russiske familier, fortsætter den.

- Systemet med lejre og adoptioner, som beskrives i rapporten, lader til at være blåstemplet og koordineret i de allerøverste niveauer af Ruslands føderale regering, står der i rapporten.

Den nævner blandt andet, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har takket det russiske folk for at arrangere disse muligheder for børn fra Ukraine.

Han skulle ifølge rapporten desuden have opfordret Ruslands børnerettighedskommissær til at 'træffe yderligere foranstaltninger' for børn uden forældre eller værge.

Ifølge rapporten skulle han desuden personligt have modtaget briefinger om arbejdet med at bringe ukrainske børn til russiske lejre.

Til pressemødet i forbindelse med udgivelsen siger Nathaniel Raymond, at der er tale om en netværk, som 'strækker sig fra den ene ende af Rusland til den anden'.

- Det, der er dokumenteret i denne her rapport, er et klart brud på den fjerde Genevè-konvention (der beskytter civile i krigstid, red.), siger han.

Han siger desuden, at systemet delvist kan udgøre folkemord, hvis tvangsfjernelserne er sket for at ændre eller eliminere national identitet.

Det yngste barn, som rapporten har nævnt, var et bare fire måneder gammelt barn. Nogle af lejrene har ifølge Nathaniel Raymond taget børn helt ned til 14 år i militærtræning.

Han understreger dog, at der ikke er beviser på, at de børn er blevet sendt i krig.

Rusland nægtede i første omgang at kommentere rapportens indhold, men benægter natten til onsdag dansk tid, at Rusland skulle have tvangsfjernet børn.

- Vedrørende dette må vi minde om, at Rusland har taget imod børn, som med deres familier er blevet drevet på flugt fra granatild og rædsler fra Ukraines væbnede styrker, skriver Ruslands ambassade i en pressemeddelelse og kalder beskyldningerne 'absurde'.