Rusland beskyldes for at tvinge ukrainere til slavearbejde

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, fordømmer det, som er blevet beskrevet som 'bortførelse og deportering' af ukrainere fra den belejrede by Mariupol.

Fordømmelsen fra Truss kommer, efter at et ukrainsk parlamentsmedlem har hævdet, at hendes landsmænd bliver tvunget til at flytte til 'fjerne dele af Rusland' for at arbejde under forhold, der minder om slaveri.

Den britiske udenrigsminister siger, at hun er 'rystet' over rapporterne og lover, at den russiske præsident, Vladimir Putin, vil blive 'holdt ansvarlig' for sin behandling af civile under invasionen af Ukraine.

Meldinger om, at tusindvis af indbyggere i Mariupol skulle være blevet tvangsflyttet, er endnu ubekræftede.

Ifølge det ukrainske parlamentsmedlem Inna Sovsun, der henviser til oplysninger fra Mariupols borgmester, bliver borgere i Mariupol reelt 'tvangsflyttet' af den russiske regering.

I et interview med Times Radio siger Sovsun, at Rusland følger 'Nazitysklands logik'.

- Efter hvad vi ved fra byens borgmester og byråd, så bortfører de (russerne, red.) ukrainske borgere, siger parlamentsmedlemmet.

- De sender dem gennem det, som kaldes for 'filtreringslejre', og de bliver tvangsflyttet til meget fjerne dele af Rusland. Her bliver de tvunget til at underskrive papirer om, at de vil blive i det område i to eller tre år, og at de vil arbejde gratis i de områder, siger hun til Times Radio.

Ifølge Inna Sovsun er der reelt set tale om 'slavearbejde'.

I en telefonsamtale med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, søndag eftermiddag fordømte den britiske premierminister, Boris Johnson, 'de afskyelige angreb på uskyldige civile, der foregår i Mariupol'.

Embedsmænd i Mariupol vurderer, at næsten 40.000 mennesker er flygtet fra Mariupol den seneste uge. Det svarer til næsten ti procent af byens 430.000 indbyggere.