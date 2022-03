Rusland blokerer BBC og andre fremtrædende frie medier

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, siger fredag, at 'det redder ikke præsident Vladimir Putin fra sandheden, at Rusland nu har forbudt BBC at sende i landet.'

- Jeg mener, at det er et uhyrligt indgreb mod vores frihed, siger han om den russiske blokering af en række fremtrædende vestlige medier som omfatter BBC og Deutsche Welle.

Ifølge AFP skal det samme delvist været sket for Facebook og det uafhængige russiske netmedie Meduza.

App Store og Google Pay skal være delvis nede på grund af hackerangreb.

I de officielle russiske medier er der indført censur, da det statslige medietilsyn, Roskomnadzor, har forbudt ordene 'krig', 'angreb' og 'invasion' om begivenhederne i Ukraine. Det må blot omtales som en 'særlig militær operation'.

Roskomnadzor har også inddraget sendetilladelsen fra to uafhængige medier, Dostj TV og radiostationen Ekho Moskvi. Også den uafhængige avis Novaja Gazeta er blevet tvunget til at slette artikler.