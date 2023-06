Rusland er i tvivl om dansk efterforskning af Nord Stream-læk

Rusland tvivler på, at Danmark, Tyskland og Sverige overhovedet efterforsker sabotagen mod gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, der fandt sted i september sidste år.

Det siger Dmitrij Poljanskij, der er leder af Ruslands FN-mission, ifølge det russiske statsejede nyhedsbureau Tass.

- Det er blevet endnu mere klart, at Sverige, Tyskland og Danmark ikke skynder sig med deres nationale efterforskninger for at sige det mildt, skriver han på beskedtjenesten Telegram.

Han siger, at han tvivler på, at undersøgelserne overhovedet pågår.

- Vi er på det seneste begyndt at tvivle seriøst på det, skriver han videre.

Tilbage i marts sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, at han ville have Danmark til at tillade, at Rusland kunne deltage i undersøgelsen af sabotagen.

Samtidig sagde Putin, at Rusland tidligere havde bedt Danmark om at blive en del af en international gruppe, der undersøger sabotagen.

Det er fortsat uvist, hvad der skete, da Nord Stream 1 og 2 blev ramt af eksplosioner i september sidste år.

To af i alt fire læk på gasrørledningerne skete i Danmarks eksklusive økonomiske zone. Det betyder, at Danmark har ret til at undersøge og bestemme, hvem der kan tage del i efterforskningen.

Noget af det seneste, der er kommet frem om efterforskningen af sabotagen er, at tyske efterforskere undersøger beviser, der antyder, at folkene bag sabotagen brugte Polen som operationsbase. Det skrev The Wall Street Journal i weekenden.

Tidligere er det kommet frem, at tyske efterforskere mistænker, at en yacht ved navn 'Andromeda' mistænkes for at være involveret i sabotagen.

Og tilbage i marts identificerede tyske medier en yacht fra et polsk selskab, der er ejet af ukrainske statsborgere, der kan have været involveret i sabotagen.