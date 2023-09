Rusland forærer Kim Jong-un autograf fra første mand i rummet

Da Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i de tidlige morgentimer onsdag trillede over grænsen til Rusland i sit privattog, blev han mødt med gaver fra den russiske regering.

Det skriver det russiske statslige nyhedsbureau Tass.

Kim Jong-un besøger i disse dage Rusland, hvor han ventes at skulle mødes med præsident Vladimir Putin på den østligste af Ruslands to primære rumaffyringsstationer, Kosmodrom Vostotsjnyj.

Men først var det Ruslands minister for naturressourcer, Aleksandr Kozlov, som stod klar til at give hånd til den nordkoreanske leder i den lille grænseby Khasan.

Ifølge hans ministerium gav Kozlov tre historisker fotografier til Kim Jong-un.

- To af billederne viser grupper af sovjetiske kosmonauter (det russiske begreb for astronauter, red.), heriblandt Jurij Gagarin. Et foto viser Sergej Koroljov (russisk rumraketdesigner, red.). Personerne på disse billeder har også sat deres autografer, hvilket i sandhed gør dem unikke, skriver ministeriet.

Jurij Gagarin blev i april 1961 den første mand i rummet nogensinde.

Kim Jong-un skal senere på sit statsbesøg mødes med Putin, hvor der i Vesten er frygt for, at den nordkoreanske leder vil love at bidrage med våben til den russiske krig i Ukraine.

Turen til Rusland er Kim Jong-uns første i næsten fire år, skriver det nordkoreanske statslige nyhedsbureau KCNA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er desuden hans første udenlandsbesøg, siden coronapandemien tog sit greb i verden og fik en lang række lande til at lukke deres grænser.

Ifølge nyhedsbureauet sker besøget nu for at genopfriske forholdet mellem Rusland og Nordkorea på et 'friskt og højere niveau'.