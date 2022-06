Rusland hævder at have ramt våbendepot - ikke shoppingcenter

Det russiske missilangreb på et shoppingcenter i byen Krementjuk i Ukraine er et af de mest skamløse terrorangreb i europæisk historie. Sådan lyder det fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, som kalder Rusland 'verdens største terrororganisation'. Se det og flere nyheder fra krigen i Ukraine i denne video

Rusland afviser, at landets styrker mandag målrettet angreb et shoppingcenter fyldt med civile i den ukrainske by Krementjuk.

Det sker i en udtalelse fra Ruslands forsvarsministerium.

Ukraine beskylder Rusland for at stå bag angrebet, der har dræbt mindst 18 personer og skabte stor brand i shoppingcenteret.

Rusland bekræfter tirsdag at have angrebet Krementjuk. Målet skal dog have været et våbendepot, hvor våben fra Vesten blev opbevaret.

- I Krementjuk ramte russiske styrker et våbendepot med udstyr modtaget fra USA og Europa bestående af højpræcisions luftvåben, skriver Ruslands forsvarsministerium i en udtalelse på kommunikationstjenesten Telegram.

Ministeriet erkender, at angrebet førte til en brand i shoppingcenteret. Ifølge Rusland var der dog tale om et lukket center uden civile indenfor.

Ukraine har sagt, at der befandt sig omkring 1000 civile i centeret.

Rusland har under hele krigen, der begyndte 24. februar, nægtet at være gået efter civile og har kaldt sin offensiv en 'særlig militær operation'.

Flere vestlige lande er dog af en anden opfattelse. De har flere gange beskyldt Rusland for at ramme civile mål. Det gælder også mandagens påståede angreb mod shoppingcenteret i Krementjuk.

- Vi står sammen med Ukraine i at sørge over de uskyldige ofre for dette angreb, skrev G7-landene i en fælles udtalelse mandag.

- Vilkårlige angreb på civile udgør en krigsforbrydelse. Den russiske præsident Putin og de ansvarlige vil blive stillet til regnskab.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der har været til stede ved G7-topmødet fra søndag til tirsdag, kaldte mandag bombningen af shoppingcenteret for en 'vederstyggelighed'.

- Vi deler smerten, som ofrenes familier føler, og vreden, når man konfronteres med sådan grusomhed. Det russiske folk må se sandheden, skrev han og delte en video fra shoppingcenteret.

G7 består af syv af verdens førende industrilande. Medlemmerne er USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada.

