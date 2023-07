Rusland truer: Tredje verdenskrig kommer tættere på

Dmitrij Medvedev, der er næstformand i Ruslands sikkerhedsråd, siger tirsdag, at øgningen i militærhjælp til Ukraine fra Nato-landene bringer en tredje verdenskrig tættere på.

Medvedev er ud over sin post i det magtfulde sikkerhedsråd en af Ruslands præsident Putins nærmeste allierede. Han var desuden præsident i Rusland fra 2008 til 2012.

Udtalelsen kommer efter den første dag af Nato-topmødet i Vilnius, hvor en række lande har lovet flere våben og mere økonomisk støtte til Ukraine.

Medvedev siger, at bistanden ikke vil afholde Rusland fra at nå dets mål i Ukraine.

- Det komplet sindssyge Vesten kunne ikke komme på noget andet. Faktisk er det en blindgyde. En tredje verdenskrig kommer tættere på, skriver Medvedev på beskedtjenesten Telegram.

Annonce:

- Hvad betyder alt dette for os? Alt er åbenlyst. Den særlige militæroperation fortsætter med de samme mål.

Rusland kalder sine handlinger i Ukraine for en særlig militæroperation, mens Ukraine og dets allierede siger, at Rusland fører en uprovokeret krig for at erobre land og dominere dets nabo.

Diplomater mener, at Medvedevs synspunkter giver en indikation på tankegangen i toppen af den russiske regering.

Som præsident præsenterede Medvedev sig som liberal og moderniserende. I dag er han en stor kritiker af Vesten og en loyal Putin-støtte.

Tirsdag advokerede Medvedev også for at bruge klyngebomber på grund af meldinger om, at Ukraine allerede bruger den.

USA har meddelt, at det vil forsyne Ukraine med klyngebomber, der typisk frigiver et stort antal små bomber over et stort område, og som er blevet gjort forbudt af mange lande.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, siger, at Rusland kan blive tvunget til at bruge 'lignende' våben, hvis USA forsyner Ukraine med klyngebomber.

Rusland og Ukraine har tidligere beskyldt hinanden for at bruge klyngebomber i krigen, der nu har varet mere end 500 dage.