Rusland: Ukraine stod bag

Guvernøren i den russiske region Belgorod, Vjatjeslav Gladkov, siger, at ukrainske styrker har bombarderet en by i regionen for tredje gang på en uge.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge guvernøren er fire personer kommet til skade, bygninger er blevet beskadiget, og biler er brudt i brand efter et artilleriangreb på Sjebekino, der ligger tæt på grænsen til Ukraine.

To personer blev indlagt på hospitalet på grund af angrebet, siger Gladkov på beskedtjenesten Telegram.

Angrebet smadrede vinduer og beskadigede tage på en otte etager høj lejlighedsbygning, fire hjem og en skole, lyder det fra guvernøren.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte oplysningerne uafhængigt.

Mandag sagde Gladkov, at to industrielle faciliteter i byen var blevet ramt. Lørdag sagde han, at han var kommet under beskydning, da han forsøgte at komme ind i byen, der ligger syv kilometer fra den nordlige grænse til Ukraine.

Belgorod har i stigende omfang været udsat for angreb de seneste måneder.

Rusland har beskyldt Ukraine for angrebene.

Ukraine har ikke kommenteret onsdagens angreb i Belgorod, men tager stort set aldrig ansvar for angreb på Rusland og russiskkontrollerede områder i Ukraine.

Også i Luhansk-regionen beskylder prorussiske myndigheder onsdag Ukraine for at have foretaget et angreb. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Regionen er en del af Ukraine, som Rusland har erklæret russisk efter en folkeafstemning, som Vesten har affejet og fordømt.

De prorussiske myndigheder hævder, at fem blev dræbt, og 19 blev såret i et angreb natten til onsdag mod landsbyen Karparty.

Tirsdag blev Ruslands hovedstad, Moskva, ramt af et droneangreb. Ukraine afviste at stå bag angrebet, men glædede sig offentligt over angreb mod Rusland.

Angrebene mod russiske lokationer sker, i en periode hvor Ukraine også er udsat for mange russiske angreb.

Natten til tirsdag blev Ukraine eksempelvis udsat for det tredje større droneangreb på 24 timer.

Begge sider af krigen, der startede i februar sidste år, afviser, at de går efter civile.