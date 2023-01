Russisk ambassade: Danmark forsinker konflikt med våbendonation

Når den danske regering vælger at sende våbensystemet Caesar-haubitser til Ukraine, bliver Danmark 'i stigende grad trukket ind i konflikten i Ukraine'.

Sådan lyder det i en udtalelse fra Ruslands ambassade i København.

- Den danske regerings beslutning om at donere Caesar-haubitser til Ukraine har til formål at forsinke og yderligere eskalere konflikten, men er ikke i stand til at ændre dens generelle kurs til fordel for Kiev, skriver ambassaden blandt andet i en skriftlig kommentar.

Her bliver våbendonationen også kaldt 'kynisk' og umoralsk':

- Danmark bliver i stigende grad trukket ind i konflikten i Ukraine. Troen på, at fred kan opnås gennem våbenleverancer, er kynisk og umoralsk, lyder det i udtalelsen.

Regeringen har valgt at donere alle Forsvarets 19 franskproducerede Caesar-haubitser, som kan sammenlignes med en langtrækkende kanon.

Meddelelsen om våbendonationen kom torsdag eftermiddag fra forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Og ifølge Ellemann har beslutningen opbakning fra hele Det Udenrigspolitiske Nævn.

- Situationen i Ukraine er, som alle ved grusom. Ukrainerne har meget tydeligt bedt om yderligere støtte fra den frie verden, herunder også fra Danmark, sagde Ellemann efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Til gengæld vil våbendonationen medføre nye ofre, siger Ruslands ambassade:

- Det vil uundgåeligt føre til nye ofre. Ukraines væbnede styrker bruger aktivt disse franske langtrækkende artillerisystemer til at ødelægge skoler, hospitaler, kulturinstitutioner i Donbass-, Kherson- og Zaporozhye-regionerne.

- Det oplyser de danske medier og politikere helst ikke offentligheden om, hedder det i udtalelsen.

Jakob Ellemann-Jensen kunne torsdag eftermiddag ikke sige, hvornår systemet forventes at kunne blive leveret til Ukraine. Men han regner med, at det bliver inden for et halvt år.

Caesar-haubitser er kraftige, langtrækkende kanoner. De er monteret på en pansret lastbil, og de kan ramme mål på op til 40 kilometers afstand. Artilleriet kan affyre seks skud på under et minut.