Russisk udenrigsminister: Vi opnår vores mål i Ukraine

Rusland og landets allierede separatister opnår med succes 'deres mål for den særlige militæroperation i Ukraine'.

Det siger den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, til det russiske nyhedsbureau Tass.

Hvad Ruslands mål i Ukraine helt præcist er, er uklart. Da Vladimir Putin gav sine styrker det grønne lys til at krydse grænsen til Ukraine, var det ifølge præsidenten for at 'befri' den russisktalende befolkning i landets to østligste regioner, Luhansk og Donetsk.

Putin hævdede, at de er ofre for folkedrab foranlediget af Ukraines 'nynazistiske juntaregering'.

Da Rusland angreb Ukraine, var det dog ikke kun i øst. Både byer langs hele sydkysten ved Sortehavet samt hovedstaden Kyiv og flere byer omkring Kyiv blev ramt af voldsomme missilangreb.

Sergej Lavrov, Ruslands udenrigsminister, mener, at Rusland er ved at opnå sine mål i Ukraine. (Arkivfoto). Foto: Britta Pedersen/Ritzau Scanpix

Siden har Rusland trukket sig fra kampene i Kyiv for at 'fokusere på Donbas'. Donbas er fællesbetegnelsen for de to regioner Luhansk og Donetsk.

Det er uklart, om Lavrov mener, at Rusland har opnået alle sine mål i Ukraine.

Udenrigsministeren sagde i slutningen af april - også til Tass - at invasionen, som Rusland omtaler som 'en særlig militæroperation', ville slutte, når Ruslands mål i Ukraine var blevet opnået.

- Den (invasionen, red.) bliver afsluttet, så snart at målene, som jeg allerede har beskrevet, er opnået, sagde han den 29. april.

Han sagde samtidig, at Ruslands mål er at forsvare de selverklærede selvstændige republikker Donetsk og Luhansk.

- I otte lange år har folk været ofre for ukrainsk aggression. 13.000 civile er blevet slået ihjel, og infrastruktur er blevet ødelagt. Det ukrainske regime har begået en lang række forbrydelser, sagde Lavrov.