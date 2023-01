Rwanda-aftale er sat på pause

Selv om den socialdemokratiske regering i sidste valgperiode arbejdede hårdt på at få lavet en aftale om et dansk modtagecenter i Rwanda, er den plan nu sat på pause.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad til Altinget og begrunder det med, at partierne i den nye SVM-regering har indgået et kompromis.

- Det er klart, vi indleder jo ikke forhandlinger lige nu om at lave et dansk modtagecenter i Rwanda, siger han.

Rwanda er ikke nævnt i det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne blev enige om.

I stedet står der, at et modtagecenter uden for Europa skal etableres i samarbejde med EU eller en række andre lande.

Da den nye regering præsenterede regeringsgrundlaget den 14. december på Marienborg, blev statsminister Mette Frederiksen (S) spurgt, om formuleringerne i regeringsgrundlaget betyder, at Danmark ikke længere vil gå enegang.

Det gør det ikke, lød det på det tidspunkt.

- Selvfølgelig vil vi da helst gøre det i samarbejde med andre lande, det har vi i øvrigt også i den gamle regering ment hele vejen igennem, eller via EU, svarede Mette Frederiksen.

Men hun slog samtidig fast, at en aftale om et modtagecenter 'ultimativt' også kan ende med at være en aftale mellem Danmark og Rwanda blot.

- Hvis du så stiller et opfølgende spørgsmål nu, der hedder: Jamen, kan man så ultimativt forestille sig, at vi kan lave det bilateralt – altså Danmark og et andet land, så er svaret ja, sagde hun.

Før valget sagde Kaare Dybvad, at han forventede en aftale om et modtagecenter i Rwanda var på plads inden for et år.

Adspurgt om det fortsat er forventningen, svarer Kaare Dybvad:

- Jeg ved det ikke. Det er for tidligt at sige. Vi har i hvert fald bundet os til at afsøge muligheden for at få andre lande med. Om vi så ender med at gøre det selv, fordi den anden vej viser sig at være en blindgyde, det er stadig en åben mulighed, siger han til Altinget.

Op til valget i 2019 gik Socialdemokratiet til valg på at oprette et dansk modtagecenter uden for Europa.

Hele valgperioden viste støttepartierne stor modstand mod planen, men regeringen arbejdede ufortrødent videre.

De Radikale truede blandt andet med at vælte regeringen efter et valg, hvis den så meget som arbejdede videre med planen.