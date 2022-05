Rwanda er rød bloks landmine

Socialdemokratiets plan om at sende asylansøgere til en lejr i Rwanda er en landmine under regeringen og dens støttepartier. Derfor er alle på listefødder

Regeringens støttepartier - Enhedslisten, SF og de Radikale - bryster sig af at være Folketingets sande humanister.

Og da de i 2019 gav Mette Frederiksen magten, var det da også på betingelse af, at hun ville lave et 'mere humant asylsystem'. Det står sort på hvidt i det såkaldte 'forståelsespapir' mellem partierne i rød blok.

Men nu er Mette Frederiksen i gang med at lave den største stramning af udlændinge-politikken nogensinde: hun vil sende alle asylansøgere - også børn - til en lejr i Rwanda, lige syd for ækvator.

Alligevel har støttepartierne ikke for alvor gjort anskrig. De er på listefødder. Og det er de af den simple årsag, at Rwanda er en landmine under hele rød blok, som kan eksplodere hvert øjeblik, det skal være. Alle komponenter er til stede:

For det første vil en lejr være et klart brud på forståelsespapirets løfte om et mere humant asylsystem. Det burde udløse en regeringskrise, hvor Pia Olsen Dyhr og Sofie Carsten Nielsen satte foden ned og krævede planerne stoppet øjeblikkeligt.

Det er ikke sket. Som i overhovedet ikke. Parti-bosserne har ganske vist sendt nogle ordførere fra andet og tredje geled i byen, som pligtskyldigt kalder regeringens kinddans med Rwanda for 'fremmedfjendsk' og 'inhuman'.

Men selv forholder de sig tavse. De forsøger at gå under radaren som højteknologiske kampfly, så deres egne hænder holdes rene. Og så er vi fremme ved problem nummer to:

Det kribler og krabler nemlig i Pia Olsen Dyhr og Sofie Carsten Nielsen for at komme i regering efter næste valg. Det kan kun ske sammen med Socialdemokratiet, og dermed vil partierne ende som med-administratorer af en 'fremmedfjendsk' asyllejr, hvis regeringen lander en aftale med eneherskeren Paul Kagame.

Husk på, hvor meget SF var oppe at køre over, at der sad børn i Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland. Det var en showstopper for et regeringssamarbejde, sagde Pia Olsen Dyhr før sidste valg.

Nu vil regeringen så sende langt flere børn til Afrika, men pludselig er SF-formanden bemærkelsesværdigt tavs. Det giver simpelthen ingen mening.

Den iskolde kalkule er naturligvis, at asylansøgerne må lide, så SF og de Radikale løbende kan få nogle hjemlige mærkesager opfyldt. Minimums-normeringer og den slags.

Men det er på høje tid, at støttepartiernes ledere kommer ud af busken og slår fast, om de vil vælte Mette Frederiksen over Rwanda eller ej. Og om de vil afvise at gå med i en regering, hvis kvinder og børn fra hele verden fragtes til lejre i den afrikanske hede.

Hvis støttepartierne accepterer lejre i Rwanda, står de på kanten af et bundløst hul af hykleri, som de får mere end svært ved at forklare deres vælgere.

Hvis de omvendt sætter foden ned og nægter at lade Mette Frederiksen opfylde sit største tilbageværende valgløfte, så har hele rød blok et alvorligt problem.

Så hvad er svaret, støttepartier? Ja til lejre eller nej til lejre? Et nej er først et nej, når det er sagt.

På denne plads vil Brian Weichardt fremover skære igennem al udenomssnak og udlægge den politiske tekst uden omsvøb.