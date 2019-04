Rygeforbud: - Vi vil ikke lege politi hjemme hos folk

Fra 2020 er det forbudt for medarbejderne i landets regioner at ryge på arbejdspladsen, og hvis man arbejder hjemmefra. Danske Regioner vil dog ikke lege politi i de ansattes hjem, siger næstformand

Hvis man er en af de omtrent 140.000 ansatte i landets regioner, kan man inden længe se frem til et totalt forbud mod rygning i arbejdstiden. Bestyrelsen i Danske Regioner er enige om, at det fra 2020 skal være forbudt at tænde en smøg, uanset om man befinder fysisk sig på arbejdspladsen, sidder i bilen på vej til et møde eller tager en hjemmearbejdsdag.

Ekstra Bladet har spurgt næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman (S), hvordan et sådant forbud skal håndhæves.

- Du siger til Jyllands-Posten, at der ikke skal laves rigide kontroller i folks egne hjem, men at rygeforbuddet naturligvis skal håndhæves. Hvordan skal det gøres?

- Vi vil ikke rende rundt og lege politi hjemme hos folk, ligeså lidt som vi vil rende rundt på kontorerne i arbejdstiden og tjekke, om medarbejderne skulle have forsyndet sig der.

- Jeg har det sådan, at når vi indgår nogle aftaler med folk, så gør vi det i gensidig tillid og forpligtigelse. Og derfor vil vi gerne drøfte med vores medarbejdere, hvordan vi får det udmøntet, så man også respekterer det, når man for eksempel er hjemme hos sig selv og arbejder, siger Ulla Astman (S).

- Hvad vil konsekvensen så være, hvis en medarbejder bryder rygeforbuddet?

- Det vil vi gerne diskutere nærmere med vores medarbejdere, og derfor har vi ikke lagt os fast på, hvordan det skal håndhæves, og hvad sanktionerne skal være.

- Vi har haft røgfri matrikler i min egen region i flere år nu, og det har mig bekendt været sådan, at hvis nogen har overtrådt det, så har man taget en dialog med vedkommende med henblik på at hjælpe vedkommende til at blive røgfri. Jeg er ikke bekendt med, at der er blevet givet fyresedler eller lignende, siger Ulla Astman.

- Hvis I ikke vil kontrollere folk og ikke har lagt jer fast på den yderste konsekvens ved et brud på forbuddet, hvordan vil I så sikre jer, at det bliver overholdt?

- Jeg har tillid til, at gensidige, forpligtigende aftaler overholdes, og hvis de åbenlyst bliver overtrådt, så vil vi selvfølgelig tage en dialog med den pågældende medarbejder om det. Vi arbejder med sundhed og er selvfølgelig bevidste om, som alle andre danskere, at det er usundt at ryge, det koster rigtig mange behandlingskroner og rigtig mange tabte leveår, så alle er med på, hvorfor vi laver den her indsats, siger Ulla Astman.