Ryger på Ecco-sag: - Indlysende et problem

Det giver særdeles god mening, at Konservatives Niels Flemming Hansen trækker sig som forsvarsordfører, når hans egen virksomhed fortsætter med at sælge Ecco-sko.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

- Så meget kan man ikke skræve, uden at bukserne sprækker. Politik handler om at 'walk the talk', og hvis man fremfører et synspunkt som politiker, men skal indtage et andet synspunkt, når man skal tjene til dagen og vejen, så er der bare et problem, siger han.

Ordføreren meddelte sin afgang fra posten til Vejle Amts Folkeblad, efter det stod klart, at det ikke kunne lade sig gøre for virksomheden Holst Sko, som han er medejer af, at fjerne Ecco-skoene fra butikkernes hylder, uden at det ville koste medarbejderne deres job.

- Man skal lige huske, at han godt kan blive forsvarsordfører igen, og han er ikke færdig hos de konservative, men det er ret smart, at Konservative lige tager den her sag i opløbet, inden den gik hen og blev endnu større, end den er blevet, siger Henrik Qvortrup.

Som forsvarsordfører har Niels Flemming Hansen tidligere hyldet, at både personer og virksomheder udviser solidaritet i krigen, når de dropper handel i Rusland og med russiske varer.

Politisk analytiker Henrik Qvortrup. Foto: Jonathan Damslund

- Det gør ondt

Men det er ikke en helt uvæsentlig post, han nu må afgive. Den er kun blevet mere relevant, efter krigen brød ud.

- Det er helt klart en ofring for ham, og det gør også ondt, men jeg kan ikke se nogen anden udgang på det. Hvis man har det principielle synspunkt, at danske virksomheder ikke skal handle med Rusland, og man så har en stor del af sine egne indtægter baseret på at tjene penge på et firma, der ikke følger opfordringen, så er der helt indlysende et problem, siger Henrik Qvortrup.

- Jeg vil gå så vidt som at sige, at det er rettidig omhu for ham.

I stedet overtager nu Rasmus Jarlov, der også sidder på områder som finans og skat.

- Rasmus Jarlov er jo en kriger, så det synes jeg bestemt, det er. Det, der altid er lidt farligt med Rasmus Jarlov, er, at han er kendt som en ret uforsonlig type. Han er en mand, som folk slår sig lidt mere på end med andre. Det kan både være en kvalitet og nogle gange en ulempe, lyder det fra den politiske analytiker.

- Jeg synes han er en god og fuldgyldig erstatning. Han er også mere kendt, så større er skaden ikke for de konservative. Det er selvfølgelig en rids i lakken, men der var ingen vej udenom.

