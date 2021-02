Rynkekommentarer under byrådsmøde: - Enormt ubehageligt

Byrådsmedlemmer: Det var for sjov

Anne Marie Lyduch, der er medlem af Greve Byråd for Venstre, er kortfattet, da Ekstra Bladet kontakter hende:

- Jeg har kun en kommentar: Hvor er Brigittes humor, siger hun og vil derudover ikke svare på spørgsmål om Brigitte K. Jerkels kritik.

Marc Genning, der ligeledes sidder i byrådet for Venstre, vil dog gerne undskylde:

- Jeg har ringet til Brigitte for at undskylde. Jeg tror, at jeg laver et kluntet forsøg på at tage brodden af en lidt opstemt debat med humor. Jeg kan godt se i retrospektiv, at kommentaren var malplaceret, hvilket jeg er ked af, for Brigitte og jeg er faktisk gode venner.

Mortan Martinsson, der er medlem af Greve Byråd for Dansk Folkeparti, mener, at Brigitte K. Jerkels kritik er noget 'pjat':

- Hun prøver bare at køre noget op, lyder det.

- Det er kun fordi, at hun vil promovere sig selv og sætte sig frem som et eller andet offer. Jeg synes, at hun er meget nærtagende faktisk.