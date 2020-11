- Rystende skrækscenarie

Utilfredshed med håndteringen af coronasmittens spredning blandt mink har slået rod i regeringspartiet Socialdemokratiet.

Hjørring-borgmester Arne Boelt (S) buldrer mod den tøver, som gjorde, at corona-ramte besætninger først 1. oktober blev slået ned.

- Når man har haft den her langsommelighed, så er det fordi, det ikke er noget, vi har i munden. Havde man puttet mink i munden, havde man slået dyrene ihjel øjeblikkelig, siger han til Avisen Danmark.

Hjørring er én af de syv kommuner, hvor regeringen har indført en barsk nedlukning.

Også Enhedslisten tæsker løs.

Ifølge partiets sundhedsordfører; Peder Hvelplund, gik der dyrebar tid, hvor han ikke vidste noget om, hvor alvorligt fagkundskaben så på smittens potentielle fare.

- Jeg blev dybt rystet. Det var jo et skrækscenarie, som blev tegnet op. Vi fik jo besked på, at der var en risiko for, at en resistent virus kunne sprede sig.

Sådan husker Peder Hvelplund et møde i Fødevareministeriet 9. oktober, da alvoren stod ham klart efter en mundtlig orientering ved SSI's faglige direktør, Kåre Mølbak.

Sundhedsordføreren mener, at han skulle have haft besked om faren for mutationer, som kan forhindre udviklingen af en effektiv coronavaccine, allerede i starten af september.

Han henviser til, at forskere allerede 4. september, 16. september og igen 18. september i alvorlige vendinger råbte vagt i gevær.

Mutationsvirus fra mink fundet i 214 personer

'Den fortsatte udvikling af virus i mink med flere og flere mutationer i spike-proteinet og spredning ved videresmitte til mennesker i Danmark udgør en potentiel fare for folkesundheden og for de forventede effekter af en vaccine,' lød det i en epidemiologisk udredning, som Information har gravet frem.

Mink-kaos: Minister under pres

- Når det handler om virus, så betyder tempo alt. Derfor undrer det mig, at man ikke allerede på daværende tidspunkt beslutter, at alle minkbesætningen med corona skal slås ned. Man burde have reageret, siger han.

Første 1. oktober vælger Mogens Jensen og myndighederne at slå alle coronaramte minkbesætninger ned. På daværende tidspunkt var 41 besætninger ramt.

Ord mod ord

Magnus Heunicke (S) afviste torsdag aften på et pressemøde, at Enhedslisten er blevet holdt i mørket.

- I følgegruppen (om coronaindsatsen i Danmark, red.) sidder alle Folketingets partier. Inklusive det her parti. På næsten samtlige møder i følgegruppen de seneste måneder har mink været et tema. Der har vi givet risikovurderinger fra Statens Serum Institut og andre styrelser direkte til partierne, sagde sundhedsministeren.

Men den afklapsning afviser Peder Hvelplund rigtigheden af.

- Det er simpelthen ikke i overensstemmelse med min opfattelse af, hvad vi har fået oplysninger om, siger han, og henviser til forskernes advarsler fra midten af september.

- Det, som er rigtigt, er, at jeg flere gange har spurgt ind til, hvorfor regeringen 7. juli forlod et forsigtighedsprincip, siger Peder Hvelplund.

Enhedslisten har kaldt både Magnus Heunicke og Mogens Jensen i samråd om spørgsmålet.

Kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Læsø er lukket ned indtil tidligst 3. december.

Sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL). Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

