Rystet over 'hæslig' besked: - Det gør mig utryg

Det er ikke altid let at have et ansigt, der er kendt i offentligeheden.

Laura Lindahl fra Liberal Alliance har ofte oplevet bagsiden af medaljen, når forskellige folk skriver ubehagelige mails til hendes offentlige mailadresse, men søndag aften fik hun alligevel nok og besluttede, at hun ville vise sine følgere på det sociale medie Twitter, hvilke beskeder politikere kan få.



Gad vide hvor udbredt de her mails egentlig er blandt politikere.. Hvad er dit bud? Er vi mange der modtager sådanne mails? Jeg synes det er hæsligt og jeg håber, min generation lærer deres børn om digital dannelse #dkpol pic.twitter.com/FHIrULe7YB — Laura Lindahl (@lauralindahl) 27. januar 2019

Til Ekstra Bladet fortæller Laura Lindahl, hvorfor hun valgte at lægge beskeden på nettet.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi får talt åbent om, at de beskeder er en del af virkeligheden, fortæller hun.

Politikeren siger, at hun oplever ugentligt, at folk skriver ubehagelige beskeder til hende.

- Det er blevet en del af jobbet, men jeg bliver meget forarget over de rigtig grove beskeder, og de kan godt gøre mig utryg, siger hun.

Ikke unormalt

I opslaget spørger Laura Lindahl om andre af hendes kollegaer har prøvet det samme, og det kan de fleste svare ja til.

'Laura - du er desværre ikke den eneste. Det er nedværdigende. Og dybt problematisk', skriver Uffe Elbæk fra Alternativet.

Også Sofie Carstensen fra de radikale skriver, at det er skræmmende udbredt.

Laura Lindahls partikammerat Joachim B. Olsen deltager også i debatten og mener, at hun skal skrive navnet på personen, der har skrevet til hende.

'Frem med navnet. Den slags idioter skal udstilles i fuld offentlighed', skriver han.

Tør ikke udstille afsender

Men det har Laura Lindahl på ingen måde lyst til.

- Jeg vil ikke udstille afsenderen, fordi jeg rent faktisk kunne være bange for, at han ville gøre mig noget, fortæller hun.

Hun mener, at der er stor forskel på hende og Joachim B. Olsen.

- Joachim er jo en stor, stærk mand, som ville kunne forsvare sig selv, så jeg kan da godt forstå, at han ville udstille navnet. Som kvinde har man bare en mere udsat position. Hvis ham der skrev ville gøre mig noget, kunne jeg jo ikke gøre noget, siger hun.

Ændring af samfundet

Med opslaget håber hun at sætte mere fokus på problemet. Bare fordi man er politiker, skal man ikke finde sig i, at folk skriver så ubehagelige beskeder, mener hun.

- Vi skal ikke acceptere det her som samfund. Det er uanset hvem, der får sådan en besked. Om det drejer sig om en sagsbehandler eller politiker. Vi skal insistere på ordentlighed og digital dannelse.

Hun er derfor også åben for at dele flere af de ubehagelige beskeder, hun modtager som politiker.

- Ja, det er vigtigt at få det talt op, så det kunne jeg godt.

Laura Lindahl mener ikke, at man får flere beskeder som kvindelig politiker, men påpeger, at der muligvis kan være en afgørende forskel.

- Tonen er bare anderledes med kvinder. Jeg tvivler på, at der er særlig mange, der opfordrer til, at en mand skal voldtages, som de gør med kvinder, fortæller hun.