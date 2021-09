Rystet over sag om tiårig: - Fuldstændig skrækkeligt

Enhedslisten går nu ind i sagen om tiårige Guide Nielsen, der står til at skulle forlade venner, skole og familie i Danmark

Historien om de danske myndigheders behandling af den blot tiårige Wasuthon 'Guide' Nielsen, der står til at blive udvist af Danmark, er et eksempel på konsekvenserne af en alt for hård udlændingepolitik.

Det mener udlændingeordfører hos Enhedslisten, Rosa Lund, der ligesom borgmesteren i Fredericia Kommune, Steen Wrist (S), vil have udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) på banen nu.

- Drengen er jo et helt konkret ansigt på den udlændingepolitik, vi fører lige nu. Et lille barn står til at blive udvist alene. Det kan jeg slet ikke forstå kan lade sig gøre.

- Jeg kender godt vores lovgivning, men jeg synes, det er endnu et eksempel på, at dansk udlændingepolitik er blevet fuldstændig umenneskelig, siger Rosa Lund.

Rosa Lund vil nu rejse sagen om tiårige Guide Nielsen overfor udlændingeminister Mattias Tesfaye. Arkivfoto: Jens Dresling

Som Ekstra Bladet kunne fortælle lørdag, varslede Hjemrejsestyrelsen den blot tiårige Guide Nielsen om mulige økonomiske sanktioner, hvis han udeblev fra deres møde om at sende ham alene tilbage til hans mormor i Thailand.

Styrelsen nævnte desuden muligheden for 'en overnatning i Center Sandholm', selvom drengen bor hjemme hos sin moster og hendes mand, som han i daglig tale kalder for 'mor' og 'far'.

Mødet blev dog aflyst af styrelsen selv, men det fortalte de aldrig familien, der kørte 330 kilometer forgæves.

- Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at det kommer bag på mig, men det gør det ikke. Dansk udlændingepolitik er langt ude. Her bliver en lille dreng nærmest behandlet som en kriminel.

- Samtidig er det så tydeligt, at det bare er en maskine. Der har foregået en sagsbehandling, hvor man slet ikke har kigget i papirerne og set, at det er et barn, man skriver sådan til. Det er fuldstændig hjerteløst, siger Rosa Lund.

Også Guides klassekammerater og deres forældre er dybt berørte af sagen. Det var oprindeligt en gruppe af forældre, der henvendte sig til Ekstra Bladet med historien for at råbe op om den uretfærdighed, de følte, Guide blev udsat for. Foto: Anthon Unger

- Men hvad vil du så gøre ved det?

- I Enhedslisten kæmper vi hver dag for at få udlændingepolitikken ændret. Dengang Tesfaye blev minister, sagde han, at nu var der mindre lagkage og mere rugbrød. Det tyder det her ikke på. Det er helt klart en sag, vi vil rejse overfor ministeren.

Ekstra Bladet har siden fredag forsøgt at få et interview med Mattias Tesfaye om sagen. Indtil videre uden held.

