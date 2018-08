S: 460 pædagoger til udsatte børn er slet ikke nok

Regeringen præsenterer fredag et børneudspil, hvor der er afsat en milliard kroner til at give udsatte børn en bedre start på livet.

Det fortjener ros, mener Socialdemokratiets børneordfører, Ane Halsboe-Jørgensen.

Men hun mener, at de 460 ekstra pædagoger, som der er afsat penge til, kun dækker en lille del af daginstitutionernes behov for et løft.

- Det er dejligt, at udsatte børn er kommet på finansloven.

- Men man giver med den ene hånd samtidig med, at man ikke vil tillade en vækst i den offentlige sektor, der følger udviklingen i antallet af børn.

- Vi ved, at der i de næste ti år kommer 70.000 flere små børn, og det kræver 10.000 flere pædagoger bare for at bevare det niveau, som vi har nu, siger hun.

Ane Halsboe-Jørgensen forudser, at de udsatte børn måske ikke får den gavn af de ekstra voksne, som de kunne have haft.

- De institutioner, som pengene går til, er i forvejen meget tyndslidte.

- Jeg kan da frygte, at hvis man sender en pædagog målrettet ud til de socialt svage i en institution, hvor der ikke er tid nok til det brede normaltilbud, så risikerer man, at pædagogen bare laver det, som kollegerne i øvrigt skulle have lavet, siger Ane Halsboe-Jørgensen.