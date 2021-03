S-bagland i opråb til Mette F: - Det er en skændsel

Ved du noget? Så kontakt Ekstra Bladets journalister ved at skrive til tf@eb.dk eller krypteret til jeppe.findalen@protonmail.com. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Knap 70 socialdemokrater kommer nu med et opråb til statsminister Mette Frederiksen (S): Få fingeren ud og hent 19 børn med dansk tilknytning hjem fra Syrien.

Det viser en rundspørge foretaget af TV2 til omkring 1000 socialdemokratiske borgmestre, byrådsmedlemmer og partiforeningsformænd.

Kun 172 socialdemokrater har svaret, og af dem mener 40 procent altså, at den danske stat skal hente børnene hjem til Danmark, selvom det formentlig ikke er muligt, uden at moderen følger med.

'Jeg er ved at få kvalme'

En af dem er Jens Christian Gjesing, der er tidligere borgmester og har siddet i Haderslev byråd for Socialdemokratiet i 40 år.

- Det piner mig at tænke på deres skæbne, dagligdag og udsigtsløse udsigter. Ved ikke at hjælpe børnene, oplever jeg, at vi bliver medskyldige i at straffe børn for noget, der er deres forældres skyld, siger Jens Christian Gjesing til TV2.

Også i Nordsjælland er der socialdemokratisk utilfredshed med Mette Frederiksen. Morten Dahlberg, formand for Socialdemokratiets partiforening i Gribskov Vest, er 'bestemt ikke' enig i partilinjen.

- Det er en skændsel og skamplet på det danske samfund, siger Morten Dahlberg til TV2 og tilføjer:

- Jeg er ved at få kvalme, når jeg hører folk stå Folketingets talerstol og sige noget om det her. Det er under lavmålet, og vi kan ikke tillade os, at børnene vokser op under forhold, som vi ikke engang kan tilbyde vores værste fjende.

FE: Islamisk Stat smugler børn

Den socialdemokratiske regering blev i efteråret advaret om, at de børn, der opholder sig i de syriske fangelejre, al-Hol og al-Roj, risikerer at blive udsmuglet af Islamisk Stat og trænet til at udføre terror i børnenes hjemlande. Det afslørede Ekstra Bladet lørdag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger modtog regeringens fire centrale ministerier - Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet samt Statsministeriet - i september sidste år en fortrolig orientering fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), hvori tjenesten redegjorde for sagen.

Regeringen advaret af FE: Islamisk Stat smugler børn ud fra fangelejrene

Oplysningerne, som er delt med regeringen, flugter delvist med den risikovurdering, som Forsvarets Efterretningstjeneste udgav i december 2020.

‘Det er sandsynligt, at Islamisk Stat smugler folk ud af lejrene, og der har været en stigende tendens til, at internerede flygter fra lejrene. Det er sandsynligt, at Islamisk Stat radikaliserer og udøver social kontrol over de tilbageholdte i lejrene,’ fremgår det af FEs risikovurdering.

Børn udgør flertallet i de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj. Ifølge Udenrigsministeriets seneste tal er der 19 danske børn i lejrene. Foto: Goran Tomasevic, Ritzau Scanpix

Bekræfter: PET-vurdering samlede støv i et år

Forældrene må tage ansvaret

Kort efter FEs orientering gik udenrigsminister Jeppe Kofod 1. oktober ind i et åbent samråd i Folketingets retsudvalg, hvor han gentog regeringens kurs om ikke at hente børnene hjem, fordi deres forældre er uønskede i Danmark.

‘Børn af fremmedkrigere er i en situation, som deres forældre har skabt, og som deres forældre derfor må tage ansvaret for,’ sagde Jeppe Kofod, som nægtede at forholde sig til modsætningen mellem regeringens kurs og PETs trusselsvurdering fra marts 2020, hvori tjenesten vurderer, at jo længere man venter med at gribe ind, des større bliver risikoen for, at børnene radikaliseres.

'Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien,’ fremgår det af PETs seneste trusselsvurdering.

Udenrigsminister Jeppe Kofod har ikke ønsket at svare på, om han har delt FE's oplysninger med Folketingets partier. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Vil ikke udtale sig

Hverken udenrigsminister Jeppe Kofod eller statsminister Mette Frederiksen har ønsket at kommentere advarslen fra FE overfor Ekstra Bladet.

'Udenrigsministeriet kommenterer af principielle årsager ikke på spørgsmål vedrørende efterretningstjenesternes analyser,' skriver Udenrigsministeriets presseafdeling til Ekstra Bladet.

Statsministeriet ønsker heller ikke at udtale sig men henviser blot til Udenrigsministeriet. Ekstra Bladet har spurgt til en kommentar om baglandskritikken, men har endnu ikke fået svar.

Heller ikke Forsvarets Efterretningstjeneste har nogen kommentarer, oplyser tjenesten til Ekstra Bladet.