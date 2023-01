S: Bededags-farvel er socialdemokratisk

Det er klogt at bede alle danskere om at sløjfe en helligdag, mener socialdemokratiet

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Jens Joel, vil ikke forholde sig til den mur af kritik, som fredag væltede ind over ham på et internt S-møde om afskaffelsen af Store Bededag.

Men han afviser dog, at det er u-socialdemokratisk af stryge en fridag, som regeringen nu har tænkt sig at gøre.

- Det er indlysende, at det berører folk, og at der er meget på spil. Men vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi har brug for at styrke dansk økonomi, fordi vil skal styre dansk sikkerhed, mens vi ikke vil gå på kompromis med klima og andre ting, siger han.

Alt er ekstraordinært

- Men det er klogt, at vi løser det ved at bede alle lønmodtagere om at bidrage til den relativt store regning frem for, at vi for eksempel fjerne Arne-pensionen eller efterlønnen, siger han.

Joels partifælle, tidligere beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, har ellers for mindre end to år siden advaret mod, at politikere blander sig i folks 'fritid og løn på helligdage'.

Spørgsmålet er derfor, om det ikke gælder mere for Socialdemokratiet:

- Der er ikke nogen tvivl om, at vi står i en ekstraordinær situation, når vi siger, at Store Bededag omlægges til en almindelig arbejdsdag. Og det er ekstraordinært, også i forhold til den danske model. Selvfølgelig er det det.

Står på mål

- Er det socialdemokratisk at afskaffe en fridag?

- Det er socialdemokratisk at bede alle om at bidrage i en tid, hvor vi har brug for at styrke vores forsvar og sikkerhed, fordi det er bedre end at sende regningen til nogle udvalgte grupper, siger Jens Joel.

- Regeringsgrundlaget er udtryk for et kompromis. De fleste har nok hørt, at det ikke var Socialdemokratiet, der bad om topskattelettelser, men den samlede helhed i regeringsgrundlaget kan vi fuldt og helt stå på mål for.

- Og når der så mangler nogle penge i kassen, så er det klogt, at vi beder alle danskere om at løfte i flok.