S-borgmester håner S-top

Når corona igen tillader det, skal nye statsborgere trykke hånd med byens borgmester.

Det har den socialdemokratiske regering besluttet sammen med et borgerligt flertal.

Og dét vækker kun hovedrysten hos Frederikshavns socialdemokratiske borgmester, Birgit S. Hansen.

- Det er åbenbart magtpåliggende for et flertal på Christiansborg at styre det her i de mindste detaljer. Det ryger over i den pose, jeg kalder symbolpolitik. Jeg har ikke andet end hovedrysten tilovers for det, siger hun til Jyllands-Posten.

Hendes hån kommer, fordi Socialdemokratiets top selv var imod at lovgive om håndtryk, dengang den borgerlige regering fik idéen.

Daværende integrationsminister og V-medlem Inger Støjberg trykker hånd med nye statsborgere, da kravet blev indført i 2019.

Men nu hvor de er kommet ind i regeringskontorerne, har Mattias Tesfaye altså besluttet, at det er nødvendigt at nedfælde håndtrykskravet i lovtekst. Tidligere var det kun en vejledning, hvor kommunerne selv kunne planlægge ceremonien.

I flere kommuner er håndtrykket blev udført af byrådsmedlemmer eller embedsfolk. Men nu kræver loven, at det skal være borgmesteren i egen høje person som giver de nye statsborgere hånden.

- Mødet mellem mennesker skal være med respekt. Jeg synes, det er vildt at kræve, hvordan vi hilser på hinanden. Vi er nødt til at have samtalen om, hvor langt vi skal gå på den konto, siger Birgit S. Hansen,

Også Venstres borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen, undrer sig også over stramningen af loven.

Mattias Tefaye erkender kovending. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye erkender, at Socialdemokratiet har ændret holdning og nu støtter detaljeret lovgivning om håndtrykket.

'Det er rigtigt, at vi socialdemokrater betragtede det som en lige lovligt detaljeorienteret ting at lovgive om, da håndtrykskravet blev indført'.

'Men regeringen har længe ment, at man skal give hånd for at få dansk statsborgerskab,' siger han til avisen.