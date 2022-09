S-borgmester trækker i land på 'urealistisk' forslag

Det var Sophie Hæstorp Andersens helt store mærkesag ved kommunalvalget i efteråret, men nu slagter overborgmesteren selv sit forslag om at fjerne hver tredje parkeringsplads i København, fordi det er 'urealistisk'.

Det gør hun i en kronik i Berlingske, hvor drømmen om at nedlægge pladserne bliver begravet, fordi det vil medføre, at for mange borgeres hverdag ikke kan hænge sammen.

'Lad mig starte med en vigtig erkendelse: Forslaget om at nedlægge en tredjedel af Københavns gadeparkeringspladser og omdanne parkering på gadeplan til parkering i parkeringskældre eller parkeringshuse inden 2025, som Socialdemokratiet lancerede i kommunalvalgkampen sidste år, ramte ikke skiven. Vi ville for meget på for kort tid,' indleder hun kronikken.

Annonce:

De har nu lyttet til ældre, personer med handicap og børnefamilier, der sammen med mange andre hovedstadsborgere i 'kor og spalter' har fortalt, at det i forvejen er umuligt at finde parkeringsplads.

Vil lave nye anlæg

Med erkendelsen om, at det var urealistisk at nedlægge hver tredje parkeringsplads, fremlægger overborgmesteren en ny retning.

'Socialdemokratiet går til de forestående budgetforhandlinger i Københavns Kommune med et ønske om at igangsætte en undersøgelse af, hvor der kan opføres nye parkeringsanlæg i Københavns brokvarterer,' skriver hun i Berlingske.

Oven i det er partiet også ved at undersøge, om det er lovligt at reservere den almindelige gadeparkering til de københavnere, der har beboerlicens, mens pendlere og andre må finde alternative parkeringsmuligheder.

'Urealistisk'

I et uddybende interview i Berlingske siger Sophie Hæstorp Andersen, at det 'var, og det er, et urealistisk mål', da de foreslog at nedlægge hver tredje parkeringsplads i hovedstaden.

Annonce:

Adspurgt, om de har fejlvurderet, hvor mange københavnere der faktisk har brug for deres bil, lyder svaret:

- Jeg tror, at hvis vi har fejlvurderet noget, så er det, at vi også skal have hverdagen til at hænge sammen.

- Vi ønskede, at København skal være mere grøn, og det ønske har vi stadig, men balancen har bare vist sig at være skæv, og det reagerer vi på nu.

I interviewet understreger hun, at kovendingen på forslaget ikke betyder, at der fremover ikke kan blive fjernet parkeringspladser, ligesom der heller ikke bliver stillet en garanti for, at hvis en plads fjernes, så erstattes den af en ny et andet sted.