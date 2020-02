S-borgmestre til partitop: Stik Venstre en undskyldning

Hykleriet kunne ikke være tykkere.

Fredag opfordrede Socialdemokratiet Venstre til at "droppe Christiansborg-fnidderet" og komme til forhandlingsbordet og lave en aftale om kommunal udligning for milliarder.

Men samtidig - nærmest på minuttet - lancerede regeringspartiet en uhyre detaljeret, intern angrebsplan mod Jakob Ellemann-Jensens tropper.

Helt ned i detaljen blev det koordineret, hvordan spindoktorerne i Finansministeriet skulle udnytte oplysninger fra forhandlingerne med Venstre og bruge dem til angreb i pressen.

Planen blev sendt bredt rundt i partiet, hvor en mindre brigade af både ministre, pressemedarbejdere og folketingsmedlemmer skulle aktiveres.

Hele 24 forskellige navne nævnes i planen, alle med hver deres konkrete opgaver i offensiven.

Men det blev også sendt til en journalist fra Jyllands-Posten, og nu reagerer flere socialdemokratiske borgmestre.

De frygter, at den livsvigtige udlignings-reform glider og falder på gulvet i regerings-apparatets tykke spin-sovs.

Barnligt

- Det er barnagtig opførsel, og det er vores fremtid som de spiller med, siger Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune, til Ekstra Bladet.

- Hvis det her gør, at de ikke kan finde et forlig, så er det samtlige borgere i Danmark, som kommer til at mærke det, siger han og opfordrer direkte til, at hans parti stanger Venstre en undskyldning:

- Det skal være en velment undskyldning, så man ikke angriber bagefter. Man kan være uenige og slås i en valgkamp, men skal have en fælles løst til at sætte sig ved bordet og finde en god løsning. De bliver nødt til at lægge den slags fnidder-fnadder væk. Det er for vigtigt, siger han.

Samme toner lyder fra Carsten Rasmussen, S-borgmester i Lejre:

- Man skal se at få pakket det her mudderkastning væk. Det har ikke noget med en udligningsreform at gøre, siger han..

- Det er for vigtigt et område til at man forsøger at spinne historier på det, siger Carsten Rasmussen.